Tesla pracuje na aplikaci pro Apple Watch, umožní vůz ovládat a odemykat

Tesla pracuje na své první aplikaci pro Apple Watch. Ta má podle uniklého kódu sloužit k používání Apple Watch jako klíčku od vozu, stejně jako to dnes dělá aplikace pro iPhone. Tesla na to, jak je progresivní automobilka doposud nenabízí žádnou aplikaci pro Apple Watch ani pro jiné chytré hodinky. Bylo by to tak vůbec poprvé co budou mít možnost majitelé Tesel oficiálně ovládat svůj vůz, respektive jeho vybrané funkce pomocí Apple Watch a zejména pak vůz pomocí hodinek odemknout. Stejnou funkci již roky mohou využívat například majitelé BMW, kteří mají klíč od vozidla přímo v aplikaci Wallet a ten mohou mimo jiné sdílet s ostatními.

Mohlo by vás zajímat Recenze BMW Digital Key: Už jste někdy posílali klíčky od auta přes iMessage? iPhone Roman Zavřel 29. 5. 2022

Tesla v současné době nabízí aplikaci pro iPhone a podporuje také Apple Podcasts a Apple Music v rámci svého infotainmentu, kde ani nemusíte vlastnit iPhone, aby vám tyto funkce fungovaly. Tesla oficiálně uvedla na začátku letošního roku, „že se podívá“ na aplikaci pro Apple Watch. Uživatelé však již delší dobu mohou využívat aplikace třetích stran, které některé funkce vozu umožňují pomocí Apple Watch ovládat, ovšem například odemykání prostřednictvím Wallet mezi ně samozřejmě nepatří.