Alien: Romulus vyjde na VHS!

Drtivá většina filmů v dnešní době vůbec nevychází ve fyzické podobě a na trh se dostávají pouze prostřednictvím streamovacích platforem. Pro milovníky kvality pak sem tam vyjde nějaký ten HD Blu-Ray nosič, ovšem tím to v podstatě končí. Vůbec nás tedy nepřekvapí, že si myslíte, že si z vás nadpis tohoto článku dělá srandu. Opak je však pravdou a nejnovější film s tématikou Alien, konkrétně Alien: Romulus vyjde v letošním roce na VHS. Jedná se o limitovanou edici, která vznikla k výročí 45 let od chvíle, kdy vyšel první díl Alien. Film bude v poměru 4:3 a VHS bude mít stylový obal. Speciální edice vychází 3. 12. 2024 a tvůrci zatím neuvedli kolik kusů bude k dispozici stejně jako cenu, která je prozatím tajná. I přes to, že se jedná o sběratelskou edici, je VHS plně funkční a pokud máte doma na čem jej přehrát, pak si film můžete z VGS pustit.