Tyto super widgety pro Lock Screen iPhonu byste si měli určitě vyzkoušet

Lock Launcher Widgets je inovativní aplikace, která přináší revoluci do způsobu, jakým interagujete se svým iPhonem. Díky ní získáte rychlý a pohodlný přístup k nejdůležitějším funkcím a aplikacím přímo z uzamčené obrazovky. Ať už potřebujete spustit navigaci, ovládat chytré domácí zařízení, přehrávat hudbu nebo rychle vytočit oblíbený kontakt, Lock Launcher Widgets vám umožní to vše provést pouhým gestem. Aplikace nabízí širokou škálu widgetů, které si můžete přizpůsobit podle svých potřeb a preferencí. Můžete si vytvořit vlastní rozložení a vybrat si z různých ikon a barev. Díky Lock Launcher Widgets ušetříte čas a zvýšíte svou produktivitu, protože nebudete muset zdlouhavě hledat požadovanou aplikaci nebo funkci v rámci systému.

Top Four

S pomocí aplikace Top Four si můžete vytvořit jedinečné widgety s vlastním textem, emotikony a symboly, které nejen skvěle vypadají, ale také slouží jako praktické zkratky k vašim oblíbeným aplikacím a funkcím. Ať už chcete rychle vytočit blízký kontakt, ovládat chytré domácí zařízení nebo jednoduše zkontrolovat aktuální počasí, Top Four vám umožní to vše provést pouhým klepnutím.

Aplikaci Top Four stáhnete zde.