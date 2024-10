Digitální autoklíče v Apple Wallet čeká rozmach! Apple s nimi má velké plány

Společnost Apple oslavila desáté výročí služby Apple Pay, která se stala nepostradatelnou součástí každodenního života mnoha uživatelů. Jennifer Bailey, vedoucí Apple Pay a Apple Wallet, v rozhovoru pro The Points Guy poskytla informace o aktuálních a budoucích funkcích souvisejících s Apple Pay, jako je integrace autoklíče a ID do aplikace Wallet.

Ačkoli Apple Pay nebylo okamžitým hitem mezi spotřebiteli, Bailey uvedla, že společnost v posledním desetiletí „pracovala opravdu tvrdě“ na vytvoření „skvělého zákaznického zážitku“. Spolu s tím, jak se mobilní platby prostřednictvím Apple Pay staly široce dostupnými a známějšími, se odpovědní lidé v cupetinské společnosti zaměřují na rozšiřování možností aplikace Peněženka tak, aby ji učinili užitečnější. V roce 2020 Apple představil podporu pro digitální automobilový klíč, implementaci standardu Digital Key, který využívá NFC. Tato funkce je navržena tak, aby umožnila uživatelům iPhonu a Apple Watch ukládat klíč pro kompatibilní vozidlo do aplikace Wallet, a několik výrobců již tuto podporu implementovalo. Apple spolupracuje s více než 30 výrobci automobilů na automobilových klíčích.

Spolu s tím, jak se podpora automobilových klíčů rozšiřuje, Bailey vidí budoucnost v dostupnosti digitálních autoklíčů také pro pronájmy a půjčování. „Můžete si představit, že společnost pro půjčování aut vám vydá digitální autoklíč, který můžete použít k odemknutí a použití vozu,“ uvedla v této souvislosti Bailey. Některé hotelové řetězce již zavedly podporu pro přístup do hotelového pokoje s klíčem uloženým v nativní Peněžence, takže není těžké si představit, že se tento druh funkčnosti časem rozšíří i na auta. Podle Bailey je využití Apple Pay pro veřejnou dopravu skvělé. Apple v roce 2022 spustil podporu pro digitální průkazy totožnosti a řidičské průkazy, a i když to nějakou dobu trvalo, než se to rozjelo, Bailey je přesvědčena, že přijetí se zrychlí, protože možnosti digitálního průkazu jsou podle ní opravdu skvělé. Bailey upozorňuje na to, že k implementaci všech zmíněných novinek může vést ještě dlouhá cesta. Jak je vidět, Apple Pay se rozvíjí nejen jako platební systém, ale jako komplexní nástroj pro každodenní život. S integrací automobilových klíčů, digitálních průkazů a dalších funkcí se Apple snaží vytvořit budoucnost, kde bude Wallet nepostradatelným nástrojem pro všechny uživatele.