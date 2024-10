Bývalý tvůrce MacBooku Air představil vlastní revoluční klávesnici

Klávesnice vypadají a fungují stejně už přes 100 let, od dob psacích strojů. Když tedy přemýšlíte o klávesnicích, inovace nebývá prvním slovem, které vás napadne. Společnost NUIO, kterou založil bývalý vedoucí oddělení produktového designu společnosti Apple Tom Wilson – jeden z původních tvůrců MacBooku Air – a jeho bratr Greg Wilson, se to snaží změnit. Klávesnice NUIO Flow nově definuje, co by tradiční klávesnice měla umět.

Flow Keyboard se na míle vzdaluje od tradičních „plochých“ klávesnic, na které je většina uživatelů zvyklá. Nabízí radiální rozmístění kláves, které jsou uspořádány tak, aby lépe vyhovovaly přirozenému umístění vašich rukou. Klávesnice je navíc dělená a bezdrátová, takže si můžete každou polovinu umístit tam, kde vám to nejlépe vyhovuje. Toto uspořádání má za cíl snížit nápor na ruce a zlepšit držení těla, což je patrné na první pohled. 3D vlnový tvar není jen designovým prvkem, ale je navržen tak, aby podporoval přirozený oblouk vašich zápěstí a umožnil vašim prstům dosáhnout na každou klávesu bez natahování nebo nepřirozeného postavení.

Hlavní funkce klávesnice NUIO Flow:

Radiální rozmístění kláves: Klávesy jsou umístěny blíže k místům, kde vaše prsty přirozeně spočívají.

Klávesy jsou umístěny blíže k místům, kde vaše prsty přirozeně spočívají. 3D vlnový design a dělená konstrukce: Upravte si své rozložení pomocí dvou polovin, které lze nezávisle na sobě nastavit.

Upravte si své rozložení pomocí dvou polovin, které lze nezávisle na sobě nastavit. Podsvícené klávesy a popisky: Ideální pro psaní v noci nebo při práci v prostorách se slabým osvětlením.

Tyto prvky se spojují a vytvářejí klávesnici, která podporuje uvolněný a produktivní zážitek z psaní. A jak jsem zjistil, skutečně to funguje. Sám jsem tuto klávesnici (s magnetickou podložkou) používal v různých prostředích, od gauče přes stůl až po postel. Na designu je něco, díky čemu je psaní snadné a jednoduché.

Ekosystém NUIO

Ergonomické zaměření společnosti NUIO se ale zdaleka nezastavuje u klávesnice. Pod křídly značky NUIO vznikla celá sada nástrojů pro pracovní prostor, které lze s klávesnicí Flow spárovat a vytvořit tak plynulé a flexibilní uspořádání, které podporuje váš způsob práce. V nabídce společnosti NUIO Najdete například Flow Trackpad s hladkým skleněným povrchem, magnetické podložky pro lepší uchycení příslušenství NUIO na pracovním stole, nastavitelné stojany nebo třeba podložky pod zápěstí. Každé příslušenství je vyrobeno se stejným důrazem na ergonomii jako klávesnice a nabízí osobní a pohodlný pracovní prostor, který můžete přizpůsobit svým potřebám, ať už jste doma, nebo na cestách.