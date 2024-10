Takto bude vypadat iPhone SE 4

O nové generaci iPhonu SE se toho v posledních týdnech a měsících napsalo opravdu mnoho. Vzhledem k tomu, kolik úniků informací se kolem tohoto telefonu nyní točí, se však této skutečnosti ve výsledku ani nedá divit. O to víc potěší nynější rendery zveřejnění portálem AppleTrack, které zachycují iPhone SE 4 v celé jeho kráse a které jsou přitom vytvořeny na základě nejčerstvějších úniků, díky čemuž by tak měly odpovídat realitě. Na to, jak by měl iPhone SE 4 vypadat, se můžete podívat v galerii níže.

Jak můžete sami vidět, jednat by se podle všeho mělo o jakéhosi hybrida iPhonu 14 se současným iPhonem SE. Telefon se dočká bezrámečkového displeje s výřezem či hranatého šasi, ale chybět mu naopak bude letos představené tlačítko Ovládání fotoaparátu. Co se týče dalších technických specifikací, výše zmíněný portál připomíná 6,1“ OLED displej, akční tlačítko, USB-C port, 48MPx širokoúhlý fotoaparát, čip A18 s 8GB RAM kvůli Apple Intelligence, větší baterii a vlastní 5G modem. Co se týče ceny a vydání, telefon by se měl začít prodávat někdy na jaře příštího roku za cenu kolem 499 dolarů, což by mělo být v jablečném přepočtu něco kolem 16 000 Kč.