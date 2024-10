iPhony čeká další zásadní navyšování RAM paměti, blízko jsou i další revoluční procesory!

Časy, kdy si iPhony vystačily s podstatně menší RAM pamětí, než kterou disponovaly androidí telefony, jsou podle všeho nenávratně pryč. Poté, co se totiž Applu podařila letos sjednotit RAM paměť iPhonů 16 a 16 Pro na 8GB RAM, což je podle všeho i minimum požadované pro fungování Apple Intelligence, totiž kalifornský gigant počítá pro příští rok s dalším navyšováním. O rok později by pak měly přijít ještě zajímavější věci.

Spolehlivý čínský leaker „Phone Chip Expert“ působící na sociální síti Weibo před pár hodinami opět rozdmýchal spekulace okolo chystaných iPhonů 17 a 18 tím, že pro řadu 17 Pro chystanou na příští rok předpovídá nasazení 12GB RAM paměti spolu s vylepšeným 3nm čipem Apple A19 Pro. O rok později nás pak má čekat ještě větší krok vpřed. Jednak se totiž dočkáme opět sjednocení RAM, kdy jak základní modely, tak řada Pro dostane shodně 12GB operační paměti, ale co je podstatnější – iPhony Pro dostanou do vínku ještě pokročilejší 2nm čipsety, které se budou pyšnit skokovým nárůstem výkonu v kombinaci s nižší energetickou náročností. Na menší plochu totiž bude Apple schopen nasadit větší množství tranzistorů, čímž by se měl výpočetní výkon telefonu jako již tradičně navýšit.

Navyšování RAM paměti u budoucích iPhonů přitom může být daleko větším příslibem do budoucnosti, než se může na první pohled zdát. To proto, že navýšení RAM paměti bude velmi pravděpodobně vynuceno některou z plánovaných funkcí, pravděpodobně pak náročnějšími úkony pro Apple Intelligence. A jelikož je Apple Intelligence multiplatformní záležitostí, ve výsledku tak Applu nezbude nic jiného než navýšit RAM i u iPadů a MacBooků. Zřejmě se tak již nebudeme muset bát toho, že například MacBooky Air zamrznou na mnoho dalších let jen na určité hodnotě. Pokud však nová generace s čipem M4 dostane skutečně 16GB RAM paměti, pak by mohla být schopná utáhnout Apple Intelligence i ve vyšších verzích pěkných pár následujících let.

