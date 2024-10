Co říká o právě představeném iPadu mini sám Apple?

Apple dnes představil nový iPad mini se supervýkonným čipem A17 Pro. Nový iPad mini si zachoval oblíbené ultrapřenosné provedení, prodává se ve čtyřech krásných barvách včetně nové modré a fialové a má nádherný 8,3palcový Liquid Retina displej. Čip A17 Pro mu dává výrazně vyšší výkon i na ty nejnáročnější činnosti. Má rychlejší CPU a GPU, až 2× rychlejší Neural Engine než iPad mini předchozí generace1 a podporuje Apple Intelligence. Podpora Apple Pencilu Pro posouvá všestrannost a možnosti nového iPadu mini o pořádný kus dál a otvírá úplně nové možnosti práce i tvorby. 12MP širokoúhlý zadní fotoaparát s podporou Smart HDR 4 dělá ještě přirozenější fotky s větším dynamickým rozsahem. Navíc dokáže s pomocí strojového učení přímo v aplikaci Fotoaparát rozpoznávat a skenovat dokumenty.

Nový iPad mini má baterii na celý den a iPadOS 18 s úplně novými možnostmi. Jeho cena začíná na 15490 Kč za konfiguraci se 128GB úložištěm, což je proti předchozí generaci dvojnásobná kapacita. Nový iPad mini tak za výbornou cenu přináší plnohodnotný zážitek z iPadu v ultrapřenosném provedení. Zákazníci si můžou nový iPad mini objednat už dnes, v prodeji bude od středy 23. října.

„Na světě není žádné jiné zařízení jako iPad mini. Lidé na něm oceňují mimořádnou kombinaci ultrapřenosného provedení, vysokého výkonu a všestrannosti. Díky tomu je oblíbený mezi nejrůznějšími druhy uživatelů. Nový iPad mini s podporou Apple Inteligence přináší inteligentní funkce, které jsou praktické, osobní a přitom chrání soukromí uživatelů,“ vysvětluje Bob Borchers, viceprezident Apple pro globální produktový marketing. „Nový iPad mini s výkonným čipem A17 Pro, rychlejším připojením a podporou Apple Pencilu Pro je plnohodnotný iPad v našem nepřenosnějším provedení a za výbornou cenu.“

Čip A17 Pro podává ohromný výkon

Nový iPad mini se dočkal výrazného upgradu v podobě čipu A17 Pro, a nabízí tak ohromný výkon a vysokou úspornost v ultrapřenosném provedení. Ve srovnání s čipem A15 Bionic v iPadu mini předchozí generaci přináší výkonný A17 Pro celou řadu vylepšení. Jeho 6jádrové CPU se dvěma výkonnostními jádry a čtyřmi úspornými jádry dosahuje až o 30 % vyššího výkonu CPU.1 A 5jádrové GPU v čipu A17 Pro podává až o 25 % vyšší grafický výkon než předchozí generace.1A17 Pro navíc otvírá úplně nové možnosti včetně podpory profesionálních aplikací, jaké používají návrháři, piloti, lékaři a další profese. Uživatelům přináší nevídaně rychlé úpravy fotek, ještě přesvědčivější aplikace s rozšířenou realitou (AR) a spoustu dalšího. Hry jsou na novém iPadu mini realističtější díky hardwarově akcelerovanému sledování paprsků, které je až 4× rychlejší než čistě softwarové sledování paprsků, podpoře dynamické mezipaměti a hardwarově akcelerovanému síťovému stínování. Uživatelé pocítí výkon ultrapřenosného iPadu mini ve všem, na co sáhnou, od rychlejšího vytváření poutavého obsahu v Affinity Designeru až po hraní graficky náročných her jako Zenless Zone Zero.

Ještě rychlejší připojení

Díky rychlejšímu bezdrátovému i drátovému připojení toho uživatelé s iPadem mini zvládnou ještě víc i na cestách. Nový iPad mini podporuje Wi‑Fi 6E, která je oproti předchozí generaci až dvakrát rychlejší,2 takže uživatelé můžou stahovat soubory, hrát online hry a streamovat filmy ještě plynuleji. Na modelech Wi‑Fi + Cellular s 5G můžou za pochodu pracovat se svými soubory, komunikovat i rychle zálohovat data. Celulární modely nového iPadu mini používají eSIM, která představuje bezpečnější alternativu fyzické SIM karty. Uživatelům umožňuje snadno nastavit nebo digitálně přenést stávající tarify a používat na jednom zařízení několik mobilních tarifů. Zákazníci se můžou na novém iPadu mini jednoduše připojit přes datové tarify ve víc než 190 zemích a oblastech po celém světě a nepotřebují k tomu fyzickou SIM kartu místního operátora. USB‑C port je teď dvakrát rychlejší než u předchozí generace a přenáší data rychlostí až 10 Gb/s, takže importování velkých fotek a videí je ještě svižnější.

Úžasné fotky a videa

Prvotřídní fotoaparáty ve spojení s pohodlnou přenosností iPadu mini vytvářejí prostor pro nejrůznější mobilní tvůrčí postupy. 12MP širokoúhlý zadní fotoaparát dělá nádherné fotky, které jsou teď díky Smart HDR 4 ještě jemněji vykreslené a mají živější barvy. Výkonný 16jádrový Neural Engine umožňuje novému iPadu mini za pomoci umělé inteligence rozpoznávat dokumenty přímo v aplikaci Fotoaparát, zatímco nový True Tone blesk z nich odstraní stíny. 12MP ultraširokoúhlý přední fotoaparát v orientaci na výšku podporuje centrování záběru a je výborný na všechno, k čemu uživatelé iPad mini používají.

Kouzelné možnosti Apple Pencilu Pro

Apple Pencil Pro otvírá kouzelné možnosti a šikovné způsoby práce. Z iPadu mini se s ním stává chytrý zápisník, který mají uživatelé všude s sebou. Apple Pencil Pro rozpozná stlačení a vyvolá novou paletu, ve které se dají rychle volit nástroje nebo tloušťka a barva čar, takže uživatele nic nevyrušuje z tvůrčího procesu. Speciální haptický motorek při kreslení jemnou vibrací potvrzuje gesta stlačení nebo poklepání i akce jako doplnění inteligentního tvaru, což napomáhá mimořádně intuitivnímu používání Apple Pencilu Pro. Převalováním Apple Pencilu Pro můžou uživatelé precizně ovládat nástroj, se kterým zrovna pracují, třeba měnit orientaci štětců nebo per s tvarovaným hrotem stejně jako při práci na papíře. A funkce podržení Apple Pencilu nad displejem ukáže uživateli přesnou orientaci nástroje, ještě než udělá první tah. Apple Pencil Pro taky podporuje službu Najít a páruje se, nabíjí a připíná k boku iPadu mini pomocí nového magnetického rozhraní. Kromě něj podporuje iPad mini i Apple Pencil (USB‑C), ideální nástroj na dělání poznámek, kreslení, anotování, psaní deníku a další věci, dostupný za skvělou cenu.

iPadOS 18 přináší výkonné a inteligentní nové funkce

iPadOS 18 přináší i další výkonné funkce, které posouvají možnosti iPadu a dělají z něj ještě všestrannější a inteligentnější zařízení. Vyspělé frameworky v iPadOS, například Core ML, otvírají vývojářům cestu k Neural Enginu, aby mohli vyvíjet výkonné funkce AI, které běží přímo na zařízení.

Kalkulačka, navržená s ohledem na jedinečné možnosti iPadu, umožňuje řešit rovnice úplně novým způsobem pomocí Apple Pencilu. Přitom funguje i jako základní a vědecká kalkulačka s novou funkcí historie a převody jednotek. Pomocí matematických poznámek můžou uživatelé zapisovat matematické výrazy klávesnicí nebo rukou a nechat si jejich řešení okamžitě doplňovat rukopisem podobným tomu jejich. Můžou dokonce vytvářet a používat proměnné nebo vkládat grafy zapsáním rovnice. Ke svým matematickým poznámkám se uživatelé dostanou i v aplikaci Poznámky. A matematické funkce se dají používat v kterékoli poznámce.

Ručně psané poznámky v aplikaci Poznámky jsou teď díky funkci Smart Script a schopnostem Apple Pencilu ještě pohotovější, flexibilnější a čitelnější. Smart Script totiž přináší praktické nové funkce na úpravy rukou psaného textu, takže uživatelé můžou třeba snadno přidávat mezery nebo vkládat zkopírovaný text tak, aby vypadal jako napsaný jejich rukou. Rukopis se při psaní Apple Pencilem automaticky v reálném čase vylepšuje, aby byl hladší, rovnější a čitelnější.

Nové funkce nahrávání zvuku a přepisů umožňují iPadem zaznamenat přednášku nebo konverzaci a vygenerovat přepis, který bude synchronizovaný se zvukem. Uživatelé pak v nahrávce snadno vyhledají konkrétní okamžik.

iPad teď podporuje širší možnosti přizpůsobení. Plochu si uživatelé můžou upravit podle svých představ a rozmístit widgety i ikony aplikací kamkoli, kde je volné místo. Ikony aplikací a widgety se dají přebarvit efektem ztmavení nebo barevného tónování, dají se i zvětšit. Uživatelé tak snadno dosáhnou přesně takového vzhledu, jaký jim sedne. Nově navržené Ovládací centrum poskytuje jednodušší přístup k nejpoužívanějším funkcím a k novým skupinám ovládacích prvků, které uživatel využívá nejčastěji. Dají se do něj teď přidávat i nové ovládací prvky z aplikací jiných vývojářů.

Aplikace Fotky se dočkala svojí vůbec největší aktualizace. Uživatelé v ní ocení výkonné nové nástroje na rychlejší nalezení přesně těch fotek, co hledají. Uživatelské rozhraní je zjednodušené, dá se upravit, naplno využívá větší displej iPadu a umožňuje uživatelům procházet fotky a videa podle motivů, aniž by si je museli organizovat do alb.

Zprávy pomáhají uživatelům být ve spojení a vyjádřit, co mají na srdci, třeba úplně novými animovanými efekty zpráv, přepracovanými Tapbacky nebo možností naplánovat odeslání zprávy na později.

Dělaný pro Apple Intelligence

Výkonný čip A17 Pro připravuje v novém iPadu mini půdu pro Apple Intelligence. Apple Intelligence je hluboce integrovaná v iOS 18 a využívá výkon čipů Apple a generativních modelů Apple k porozumění jazyku, generování textů, rozpoznávání a vytváření obrázků, provádění akcí napříč aplikacemi a čerpání z osobního kontextu při zjednodušování a zrychlování každodenních úloh. Mnohé z modelů, které Apple Intelligence využívá, běží zcela na zařízení. A Private Cloud Compute nabízí možnost flexibilně škálovat výpočetní kapacitu mezi zpracováním na zařízení a většími serverovými modely, které běží na vyhrazených serverech s čipy Apple.

První soubor funkcí Apple Intelligence bude zpřístupněn v americké angličtině pro iPady s čipem A17 Pro nebo M1 a novějším v rámci bezplatné aktualizace softwaru iPadOS 18.1 už tento měsíc. Apple Intelligence přinese intuitivní, snadno použitelné možnosti na pohodlné zvládání každodenních činností:3

Psací nástroje pomáhají uživatelům s přeformulováním, korekturami a souhrny textu prakticky všude, kde se píše, včetně Mailu, Poznámek, Pages a aplikací třetích stran.

Siri je ještě hlouběji integrovaná v prostředí systému a má nový design. Když je na iPadu aktivní, okraje obrazovky elegantně září. Díky zdokonalenému porozumění jazyku je komunikace se Siri přirozenější a flexibilnější. Siri se nenechá vyvést z míry, ani když se uživatel přeřekne, a dokáže brát v úvahu kontext postupně navazujících požadavků. Uživatelé s ní můžou komunikovat taky psaním. Navíc disponuje rozsáhlými znalostmi o iPadu i dalších zařízeních Apple a jejich funkcích.

Vzpomínky ve Fotkách teď uživatelům umožňují vytvářet filmy jednoduše zadáním popisu. A nový nástroj Vyčistit dokáže rozpoznat a odstranit rušivé prvky z pozadí fotky, aniž by pozměnil focený subjekt.

Další funkce Apple Intelligence budou přicházet v průběhu následujících měsíců:

Image Playground umožní uživatelům generovat hravé obrázky za pár okamžiků.

Obrázková hůlka je nová funkce v paletě nástrojů Apple Pencilu, která udělá z hrubého náčrtku odvozený obrázek.

Emotikony se posunou na úplně novou úroveň – jednoduše zadáním popisu nebo výběrem fotky kamaráda nebo člena rodiny si uživatel vytvoří originální Genmoji.

Siri navíc bude umět čerpat z uživatelova osobního kontextu a poskytovat inteligentní odpovědi doslova na míru. Díky povědomí o obsahu obrazovky dokáže rozumět uživatelově obsahu a pracovat s ním. Navíc zvládá stovky nových akcí v aplikacích Apple i jiných vývojářů.

Na různých místech v iPadOS 18 je integrovaná služba ChatGPT, což uživatelům umožňuje čerpat v Siri nebo Psacích nástrojích z jejích znalostí nebo využívat její schopnost rozumět obrázkům a dokumentům, aniž by museli přeskakovat mezi různými nástroji. Jejich soukromí je při tom chráněno maskováním IP adresy i skutečností, že OpenAI jejich požadavky neukládá. Uživatelé mají k ChatGPT přístup zdarma, bez zřizování účtu. Na všechny, kdo už účet mají a rozhodnou se ho připojit, se vztahují zásady zpracování dat služby ChatGPT.

Šetrnější k životnímu prostředí

Nový iPad mini je navržený s ohledem na životní prostředí. Má 100procentní podíl recyklovaného hliníku v plášti, 100procentní podíl recyklovaných prvků vzácných zemin ve všech magnetech a 100procentní podíl recyklovaného zlata v pokovení a cínu v pájce různých desek s plošnými spoji. Nový iPad mini splňuje vysoké standardy Apple na energetickou úspornost a neobsahuje žádnou rtuť, bromované zpomalovače hoření ani PVC. A protože jsou obaly ze 100 procent tvořené vlákny, je Apple zase o krok blíž svému cíli vyřadit do roku 2025 plasty ze všech obalů.

Z hlediska globálních korporátních provozů je Apple už dnes uhlíkově neutrální a v rámci svého ambiciózního plánu Apple 2030 pracuje na tom, aby do konce desetiletí dosáhl uhlíkové neutrality ve všem, co dělá.

Ceny a dostupnost

Zákazníci si můžou nový iPad mini objednat už dnes 15. října na apple.com/cz/store nebo v aplikaci Apple Store ve 29 zemích a oblastech včetně USA. Doručovat se bude od středy 23. října, kdy se taky začne prodávat v prodejnách Apple Store a u autorizovaných prodejců Apple.

Nový iPad mini se prodává v modrém, fialovém, hvězdně bílém nebo vesmírně šedém provedení. Cena začíná na 15490 Kč u modelu Wi-Fi a 19990 Kč u modelu Wi-Fi + Cellular.

Začíná na 128 GB úložného prostoru – to je dvakrát větší úložiště než u předchozí generace. Kromě toho je nový iPad mini k dostání i v konfiguraci s 256GB nebo 512GB úložištěm.

Pro školství začíná cena nového iPadu mini na 13990 Kč. Školní ceny jsou dostupné stávajícím i nově přijatým studentům vysokých škol a jejich rodičům, ale taky učitelům, zaměstnancům škol a učitelům všech ročníků domácího vzdělávání. Víc se dozvíte na apple.com/us-hed/shop.

Apple Pencil Pro je kompatibilní s novým iPadem mini. Je k dostání za 3790 Kč a pro školství za 3490 Kč. Apple Pencil (USB‑C) je k dostání za 2290 Kč a pro školství za 1990 Kč.

Nové Smart Folio je k dostání v uhlově šedé, světle fialové, denimové a šalvějově zelené za cenu 1790 Kč.

Apple nabízí skvělé možnosti, jak na nejnovějším iPadu ušetřit. Zákazníci můžou použít svůj současný iPad jako protihodnotu při nákupu nového v online Apple Storu, aplikaci Apple Store nebo prodejně Apple Store. Odhad ceny současného zařízení a podmínky najdou zákazníci na apple.com/shop/trade-in.