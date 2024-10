Co se skrývá za ikonickým outfitem Steva Jobse?

Ředitelé velkých společností mají rozhodně dostatek finančních prostředků na to, aby si kupovali okázalé oblečení z dílny luxusních módních domů. Většina z nich se ale obléká spíše nenápadně, často působí dojmem, že nosí neustále jeden a ten samý outfit, a nezřídka se na první pohled dokonce ani nejedná o značkové oblečení. Mezi tyto podnikatele se zejména v posledních letech svého působení řadil také spoluzakladatel Applu Steve Jobs. Co se skrývalo za jeho outfitem, který působil dojmem, že se nad jeho volbou Jobs vlastně ani nezamýšlel?

Steve Jobs, vizionář stojící za revolucí v technologickém světě, byl známý nejen svými inovativními produkty, ale i charakteristickým stylem oblékání. Jeho jednoduchý, ale v řadě směrů působitý outfit – černý rolák, džíny a tenisky – se stal tak ikonickým, že je s ním neodmyslitelně spojen. Co ale stálo za tímto zdánlivě nenápadným módním rozhodnutím?

Uniforma úspěchu

Jobsův výběr oblečení nebyl náhodný. Byl to promyšlený tah, který mu měl ušetřit čas a zároveň posílit jeho osobní značku. Tím, že si zvolil jednotný styl, eliminoval každodenní rozhodování o tom, co si oblékne. Tento přístup mu umožnil soustředit se na to, co bylo pro něj nejdůležitější – inovace a vedení společnosti Apple. On sám razil názor, že výběrem „každodenní uniformy“ mu odpadá další rozhodnutí, které by jinak musel učinit. Tím pádem má více času i mentální kapacity pro jiné, důležitější věci.

Spolupráce s mistrem

Jobsova každodenní „uniforma“ sestávala z jednoduchého černého roláku, džín Levi’s 501 s tenisek New Balance. Žádný z kousků (s výjimkou tenisek s legendárním logem), které Jobs tak často nosil, nebyl opatřený obřím logem. To ale neznamenalo, že by se jednalo o oblečení z tržnice – například Jobsův černý rolák byl dílem japonského módního návrháře Issey Miyakeho. Černý rolák poskytoval univerzálnost a pohodlí, džíny byly praktické a zároveň stylové, a tenisky dodávaly celkovému vzhledu ležérnost.

Jen oblečení, nebo chytrý plán?

Jobsův outfit však představoval mnohem víc než jen výběr specifických kousků. Jednalo se do důležitý projev jeho osobnosti a hodnot. Jednoduchost a funkčnost Jobsova oblečení odrážela jeho přístup k designu produktů Apple – minimalistický, intuitivní a zaměřený na podstatu. Jobs se chtěl také odlišit od konkurence. Ve světě technologií a velkých peněz bylo běžné absolvovat schůzky, prezentace a další důležité události ve formálních oblecích. Jobs chtěl ale v tomto směru porušovat konvence a vyslat zároveň do světa jasnou zprávu, že jak on, tak i jeho produkty se liší od toho, co je běžně dostupné na trhu.

Proč právě tento styl?

Odlišnost: V prostředí, kde se nosily konzervativní obleky, vystupoval Jobs jako vizionář, který se nebojí být jiný.

V prostředí, kde se nosily konzervativní obleky, vystupoval Jobs jako vizionář, který se nebojí být jiný. Soustředění: Jednotný styl mu umožnil soustředit se na svou práci a myšlenky, aniž by musel ztrácet čas přemýšlením o oblečení.

Jednotný styl mu umožnil soustředit se na svou práci a myšlenky, aniž by musel ztrácet čas přemýšlením o oblečení. Součást osobnosti: Jeho outfit se stal tak ikonickým, že je s ním neodmyslitelně spojen.

Jeho outfit se stal tak ikonickým, že je s ním neodmyslitelně spojen. Zpráva pro okolí: Jednoduchost a funkčnost jeho oblečení odrážela jeho osobnost a hodnoty.

Evoluce stylu

Ačkoli je Jobs nejvíce známý svým pozdějším minimalistickým stylem, na začátku své kariéry se oblékal spíše konzervativně. Teprve později, když si získal větší sebevědomí a uznání, si dovolil experimentovat s jednodušším a osobnějším stylem.

