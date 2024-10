Velké změny na spadnutí? Apple otevřel další obří výzkumnou laboratoř pro iPhony!

Apple konečně otevřel svou dlouho připravovanou výzkumnou laboratoř pro iPhony v čínském Shenzenu. Práce na ní sice měly podle všeho započít již poměrně dávno, přičemž intenzivně se o jejím otevření začalo hovořit už letos v březnu, nicméně čínská média informovala v uplynulých dnech o tom, že její provoz byl zahájen až nyní.

Nová laboratoř má podle dostupných informací bezmála 20 000 m² a nalézt v ní má práci přes 1000 lidí. Právě s ohledem na svou rozlohu i počet zaměstnanců se tak nepřekvapivě nová laboratoř stane nejrozsáhlejší laboratoří mimo USA, kterou Apple provozuje. Důvod k jejímu otevření je přitom zřejmý – snaha kalifornského giganta posílit svou pozici na čínském trhu. Na tom se mu totiž v poslední době příliš nedaří a to zejména kvůli narůstající oblibě domovských značek v čele s Huawei či Xiaomi. Právě možnost lepšího testování a výzkumu přímo v Číně by tak měla Applu pomoci „pochopit“ lépe tamní trh a dokázat na něm zase zabodovat. Vedlejším „produktem“ je pak posílení spolupráce firmy s místními dodavateli, díky čemuž by mohl být Apple do budoucna schopen například zajistit levnější odběr komponentů a tak podobně.

Právě s ohledem na to, že se Apple díky otevření čínské výzkumné laboratoře mnohem lépe začlení do země a bude mít tak její dění de facto z první ruky, bude velmi zajímavé sledovat, zda se v blízké budoucnosti dočkáme novinek, které budou odpovídat právě těm, které frčí v Číně. Řeč je například o skládacích smartphonech, které začínají být v této zemi velkým hitem, či o ještě větších displejích u telefonů.