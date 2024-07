Apple otevře v Shenzenu novou laboratoř, má za cíl zlepšit kvalitu produktů

Apple se chystá otevřít novou laboratoř aplikovaného výzkumu v Shenzenu. Ta se má zaměřit na zvýšení kvality a spolehlivosti vlajkových produktů společnosti, tedy zejména iPhone a Apple Watch. Očekává se, že nová laboratoř v Shenzhenu posílí schopnosti Applu vyrábět své produkty v co nejvyšší kvalitě. V laboratoři by se měla testovat spolehlivost a kvalita produktů a výzkumníci by měli přicházet s nápady, které kvalitu a spolehlivost ještě zvýší. Nová laboratoř se zaměří nejen na samotné produkty, ale i na testování nových materiálů a technik výroby tak, aby bylo možné vyrábět produkty co nejkvalitněji. Testovat se bude drsné zacházení, extrémní podmínky jako jsou vysoké nebo nízké teploty a mnoho dalšího.

Apple laboratoř umístil do Shenzenu strategicky z toho důvodu, že právě zde se nachází většina jeho klíčových dodavatelů a i samotné telefony a další produkty se v blízkém okolí montují. Apple investoval nemalé prostředky také do vývojových a výzkumných center v Pekingu, Suzhou a Šanghaji. Celkové investice přesahují 138 milionů dolarů a mají za cíl co nejvíce přiblížit produkty Applu k dokonalosti z hlediska zpracování, odolnosti a kvality.