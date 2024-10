Apple chce ještě více proniknout do vašich domovů a to už od příštího roku. Vyplývá to alespoň z čerstvých informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterého si Apple vytyčil cíl se do dvou let naplno prosadit ve Smart Home segmentu, který mu má nyní unikat i přesto, že v něm již řadu let působí skrze Apple TV a HomePod. Nadcházející dva roky proto mají být v jeho podání velkolepé, jelikož v nich má vsadit na Smart Home takříkajíc „all-in“.

Základy pro dobytí trhu s produkty pro chytrou domácnosti začal Apple nenápadně pokládat již v minulosti podpořením vývoje univerzálního standardu Matter, který zaručuje produktům pro Smart Home kompatibilitu s aplikacemi pro správu chytré domácnosti, v případě Applu pak s aplikací Domácnost. Do budoucna pak chce dostat do domovů jablíčkářů zejména nové displeje pro ovládání chytré domácnosti, které by měly být cenově dostupné a tedy mají potenciál se objevit stejně jako HomePody mini v každé místnosti domu, kde jen budou mít trochu smysl. Tento produkt by měl Apple uvést již v příštím roce s tím, že později by na něj navázal vyšší verzi vybavenou robotickým ramenem, které by displej otáčelo směrem k uživateli ve snaze umožnit mu neustálý kontakt s ním.

Produkty pro chytrou domácnost chce Apple vybavit zbrusu novým operačním systémem homeOS, jehož vývoj lze však s trochou nadsázky označit za letité veřejné tajemství. Informace o něm totiž prosakují již řadu let, avšak až nyní konečně dostává tento projekt konkrétnější obrysy. Systém má být založen konkrétně na tvOS s tím, že má být vyvíjen primárně pro větší dotykové obrazovky s důrazem na využití widgetů a jednoduchý multitasking. Jinými slovy, nemělo by se jednat tak úplně jen o upravenou verzi iPadOS, jak by zřejmě leckdo s ohledem na podobnost dotykového displeje pro ovládání Smart Home právě s iPady předpokládal. Důležitou roli má pak u produktů hrát integrace umělé inteligence, která má zajišťovat například rozpoznání uživatele, který právě daný produkt využívá či nejrůznější automatizace založené právě na „znalostech“, které bude AI mít o uživateli či dané situaci. Pokud jste tedy fanoušky Smart Home, zřejmě vás čekají velmi zajímavé roky.