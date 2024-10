Epic Games Store bude rozdávat zdarma hry i pro mobily!

Mobilní verze online obchodu s aplikacemi herní společnosti Epic chystá řadu opravdu zajímavých novinek. Společnost slibuje například sníženou provizi pro vývojáře Unreal Engine, program s bezplatnými hrami, nástroje pro samostatné publikování, sociální funkce a až pět desítek herních titulů třetích stran ještě do konce letošního roku.

Generální ředitel Epic Games Store Steve Allison oznámil, že do konce čtvrtého čtvrtletí tohoto roku by do online obchodu společnosti Epic mohlo dorazit až 50 her třetích stran. Na mobilní zařízení se podle jeho slov taktéž chystá program bezplatných her, který je významným nástrojem pro získávání uživatelů na počítačové verzi obchodu. V přípravě je také nástroj pro samostatné publikování a sociální funkce. Jedním z prvních titulů od vydavatelů třetích stran by měla být hra Ark: Ultimate Mobile Edition. Steve Allison specifikoval, že k zahájení distribuce titulů od vývojářů třetích stran by mělo dojít v období kolem svátků. Počet titulů neupřesnil a upozornil na to, že je možné, že z důvodu nutnosti implementace platebního systému dojde možná ke zpoždění při vydání některých chystaných her. V průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku by měl být také spuštěn program bezplatných her.

Společnost Epic také představila nový program s názvem „Launch Everywhere with Epic“, v jehož rámci bude vývojářům účtovat sníženou 3,5% provizi za hry Unreal Engine, které budou uvedeny na Epic Games Store před nebo současně s jinými obchody a platformami. Nástroje pro samostatné publikování na sebe nechají čekat o něco déle, vývojáři by se jich nicméně měli dočkat pravděpodobně v průběhu první poloviny příštího roku. Epic také pracuje na umožnění sociálních a party funkcí prostřednictvím svého obchodu – konkrétně by se mělo jednat o chat ve hře nebo možnosti multiplatformního hraní. Tyto funkce by měly být uvedené do provozu ještě v průběhu letošního roku. Všechny tyto novinky zazněly v průběhu nedávného Unreal Festu v Seattlu. V jeho rámci se dostal ke slovu také Tim Sweeney, který si opět vzal na paškál společnosti Google a Apple:„Apple a Google mají zcela zlomenou vizi světa, která spočívá v omezení toho, co mohou vývojáři dělat, v uvalování stále více omezení, v prevenci věcí jako je metaverzum, nebo v jejich zdanění do té míry, že z toho vytahují veškerý zisk,“ řekl během své prezentace. „Nyní se nacházíme v bodě, kdy je vývoj her drahý. Marže je nízká a herní společnosti trpí. Apple a Google vydělávají na většině her mnohem více peněz než samotní vývojáři, zatímco ničím sami nepřispívají. To se musí změnit,“ dodal.