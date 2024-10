Víme, kdy vyjde iOS 18.1!

Vydání první majoritní aktualizace operačního systému iOS 18 je poměrně blízko. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje přišly před pár hodinami s přesným termínem vydání. Ten nicméně dokáže docela překvapit.

iOS 18.1 by měl podle Gurmanových zdrojů vyjít pro veřejnost konkrétně v pondělí 28. října, tedy za tři týdny. Hlavní novinkou tohoto systému pak má být zejména částečné nasazení AI systému Apple Intelligence, který však bude bohužel k dispozici prozatím jen v USA. Pro nás tedy bude tento update docela nezajímavý, byť se dá očekávat, že v něm Apple přinese minimálně nějaké ty opravy chyb a drobnější vylepšení pro všechny uživatele. A co že je tedy na vydání překvapivé? Zejména to, že jsme ještě nedávno slýchali, že chce Apple první funkce Apple Intelligence uvolnit zhruba v polovině října ve snaze potěšit novopečené majitele iPhonů 16 (Pro). Gurman nicméně nyní tvrdí, že své plány Apple přehodnotil ve snaze zajistit bezproblémový provoz serverů pro AI.

