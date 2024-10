Víme, kdy se začnou prodávat nové Macy s M4 a iPady mini 7!

Že Apple v průběhu října představí nové Macy s čipy M4 spolu se sedmou generací iPadů mini není jižnějakou dobu žádným tajemstvím. Brzký příchod těchto produktů totiž předpovídá již poměrně dlouho celá řada nejrůznějších zdrojů v čele s reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu. Ten pak před pár hodinami přišel dokonce i s datem startu prodejů těchto novinek, ze kterého lze do jisté míry vyvodit i potenciální představení.

Fotogalerie iPad mini apple iPad mini Apple mini ipad apple ipad mini 5G ipad mini 2021 repro iPad mini bok Touch id ipad mini iPad mini 2021 iPad mini camera iPad mini 5G Apple iPad mini 2021 mini ipad ipad mini 2021 iPad mini 5G iPad mini 5G Vstoupit do galerie

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu spustit prodeje nových Maců s M4 a iPadů mini 7 v pátek 1. listopadu, což by mohlo znamenat, že k jejich představení by mohlo dojít buď v týdnu mezi 21. až 25. říjne, nebo – což je podstatně pravděpodobnější – v týdnu od 28. října do 1. listopadu. Proč je druhý termín pravděpodobnější? Jednoduše proto, že u Maců a iPadů Apple s prodeji příliš neotálí a zpravidla jejich prodeje spouští právě ještě v týdnu jejich představení. To lze proto očekávat mezi 28. až 30. říjnem,

Co se pak týče produktů, které by se měly na předtočené Keynote ukázat, Gurman zmiňuje konkrétně:

14“ MacBook Pro s M4

14“ a 16“ MacBook Pro s M4 Pro a M4 Max

iMac s M4

iMac s M4 Mac mini s M4 a M4 Pro

iPad mini 7

Naopak o nové generaci základního iPadu nepadlo tentokrát ani slovo a je proto otázka, zda s ním v říjnu skutečně počítat. Vše se nicméně dozvíme již co nevidět.