Největší skandál v dějinách Applu? Světem má kolovat 200 dosud nepředstavených MacBooků Pro M4

Dnes ráno jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že jeden ruský youtuber podle všeho získat doposud nepředstavený MacBook Pro M4 v základní verzi a díky tomu mohl natočit jeho unboxing a první dojmy, čímž de facto vyfoukl Applu možnost jeho standardního představení. Jak se ale zdá, výstup tohoto youtubera je jen špičkou ledovce. Velmi dobře informovaný leaker ShrimpApplePro totiž tvrdí, že byl v kontaktu s prodejcem, který měl mít k dispozici 200 kusů těchto MacBooků Pro M4 pro rozprodání ještě před oficiálním odhalením. Jedná se přitom o toho stejného prodejce, od kterého měl leaker nedávno získat fotku části krabice odhalující detaily o tomto stroji a následně i řadu dalších snímků balení. Ta však bral svět na lehkou váhu, tedy až do dnešní noci.

Jak se podařilo prodejci na 200 kusů doposud nepředstavených MacBooků Pro M4 získat není v tuto chvíli vůbec jasné, stejně jako nevíme, jak se Apple k celé záležitosti postaví. Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu nicméně před pár hodinami informoval o tom, že start prodejů nových Maců s M4 je naplánován na pátek 1. listopadu s tím, že představení by mělo proběhnout poslední říjnový týden. Je ale možné, že právě kvůli nynějšímu úniku bude vše podstatně uspíšeno, aby tak Apple zamezil případnému vynesení dalších informací, jenž rozhodně nelze vyloučit.

Co se pak týče potenciálního získání těchto strojů prodejcem, vzhledem k tomu, že svět od jejich předpokládaného představení a následného startu prodejů dělí ještě tři týdny, je nepravděpodobné, že by již měli distributoři tyto stroje skladem. Daleko pravděpodobněji se tak jeví jejich získání přímo ze skladů výrobců v Číně a dalších zemích, kde jsou stroje kompletovány a odkud pak putují do celého světa. Tak či tak, pokud se pravost těchto informací potvrdí, jedná se pravděpodobně o největší skladový únik v historii technologického průmyslu.