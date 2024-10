Keep Making Apps – nejlepší reklama od Applu, která kdy vznikla

Vánoční reklamy Applu nám dokážou vehnat slzy do očí, ovšem existuje jedna, která je ještě víc cool. Jedná se o reklamu, kterou Apple před sedmi lety odstartoval WWDC 2017. Během úvodního videa ukázal mladého správce serverů Applu, který omylem odpojí celé datacentrum od elektřiny a svět se začne hroutit. Když lidem zmizí z jejich iPhonů a iPadů všechny aplikace a skončí App Store, přejde lidstvo v strašlivé postapokalyptické době na offline App Store, což je celkem zážitek. Představovali jste si někdy offline Farm Ville, Tinder nebo Lyft? Pokud ne, tak v následující reklamě vám Apple ukáže, jak by to vypadalo a skutečně to stojí za to. Cílem reklamy bylo motivovat vývojáře, aby dál pokračovali ve své práci a vyvíjeli aplikace, protože svět je na nich podle Applu zcela závislý a pokud se na to vykašlou, stane se to, co můžete vidět v následujícím videu.