5 produktů, které má Apple představit v říjnu

iPad mini 7 Nová generace iPadů mini velmi pravděpodobně nic zásadního nepřinese. Přeci jen, jedná se o relativně nedávno redesignovaný produkt, jehož vzhledu se může Apple ještě pěkných pár let i vzhledem k designu iPadů Pro přidržet. Hlavní upgrady proto proběhnou prakticky 100% „pod kapotou“, kam dorazí buď čip A17 Pro, nebo některý z letošních – tedy A18 či A18 Pro. V kombinaci s 8GB RAM paměti si tím totiž Apple zajistí podporu Apple Intelligence, která pro něj bude zcela určitě do budoucna klíčová s ohledem na její širokou využitelnost. V kuloárech se rovněž šušká o vylepšeném displeji, který by již neměl trpět takzvaným želé efektem, kdy se jedna polovina displeje oproti druhé mírně zpožďuje a připomíná vlnící se želé. Samozřejmostí jsou pak drobnosti typu nasazení novějšího Bluetooth, WiFI a tak podobně. Fotogalerie iPad mini 2021 unboxing iPad 2021 mini iPad mini unboxxing iPad mini apple apple ipad mini box ipad mini krabicka iPad mini Apple mini ipad apple ipad mini 5G ipad mini 2021 repro iPad mini bok Touch id ipad mini iPad mini 2021 iPad mini camera iPad mini 5G Apple iPad mini 2021 mini ipad ipad mini 2021 iPad mini 5G Vstoupit do galerie

iPad 11 I v případě iPadu 11, tedy nové verze základního iPadu, nemáme ohledně jeho upgradů žádná zásadní očekávání. Taktéž se totiž jedná o relativně nedávno zásadně aktualizované zařízení a tak je víceméně jasné, že jeho design či jakoukoliv další zásadní věc zde Apple měnit nebude. Kvůli Apple Intelligence zde nicméně taktéž očekáváme nasazení některého z novějších čipů, přičemž nejpravděpodobněji se nám jeví A17 Pro coby loňské srdce iPhonů 15 Pro. A nedivili bychom se, kdyby zde větší upgrady vlastně i končily. Fotogalerie #2 iPad 10 (1) iPad 10 (5) iPad 10 (7) iPad 10 (8) iPad 10 (10) iPad 10 (11) iPad 10 (12) iPad 10 (13) iPad 10 (14) iPad 10 (16) iPad 10 (17) Vstoupit do galerie

MacBook Pro M4/M4 Pro/M4 Max Na poli MacBooků Pro inovuje Apple v posledních letech zejména čipy a letošek by v tomto směru neměl být jiný. Donedávna se sice poměrně intenzivně spekulovalo o nasazení OLED displejů namísto nynějších miniLED panelů, nicméně tyto plány měly být odloženy a to hlavní, co letošní MacBooky Pro přinesou, tak budou zcela určitě nové čipy M4, M4 Pro a M4 Max. Ruku v ruce s nimi by pak mohly zrychlit jejich Thunderbolt porty, ale třeba i možnosti konektivity skrze Bluetooth a WiFi díky nasazení nejnovějších standardů. A jelikož si Apple u letošních iPhonů docela dost vyhrál se záznamem zvuku z videí, dávalo by zde smysl i vylepšení vnitřní reprosoustavy. Fotogalerie #3 MacBook Pro M3 Max LsA 17 MacBook Pro M3 Max LsA 19 MacBook Pro M3 Max LsA 20 MacBook Pro M3 Max LsA 21 MacBook Pro M3 Max LsA 22 MacBook Pro M3 Max LsA 23 MacBook Pro M3 Max LsA 24 MacBook Pro M3 Max LsA 27 MacBook Pro M3 Max LsA 28 MacBook Pro M3 Max LsA 29 MacBook Pro M3 Max LsA 30 MacBook Pro M3 Max LsA 31 MacBook Pro M3 Max LsA 32 MacBook Pro M3 Max LsA 33 Vstoupit do galerie

iMac M4 Když Apple v loňském roce světu ukázal iMacy M3, leckdo tento upgrade nepochopil. To proto, že nové iMacy tehdy nepřinesly prakticky nic nového vyjma čipu M3, který je samozřejmě oproti M1 podstatně rychlejší. Bohužel, ani letos v tomto směru nelze očekávat žádné zázraky, ale spíš jen další krok kupředu na poli výkonu. 24″ iMac totiž není uživatelsky příliš zajímavým zařízením (myšleno tak, že by jeho prodeje trhaly rekordy) a tudíž mu Apple asi z hlediska upgradů nebude věnovat žádnou přehnanou péči. I přesto by však mohlo být jeho představení paradoxně dost zajímavé, jelikož ruku v ruce s ním by snad už měl Apple konečně oznámit přechod Magic periferií z Lightningu na USB-C. A kdo ví, třeba Magic Keyboard, Mouse a Trackpad aktualizuje i jinak než jen novým portem. Fotogalerie #4 M3 iMac 47 M3 iMac 48 M3 iMac 49 M3 iMac 50 M3 iMac 51 M3 iMac 52 M3 iMac 53 M3 iMac 54 M3 iMac 55 M3 iMac 56 M3 iMac 57 M3 iMac 58 M3 iMac 59 M3 iMac 60 M3 iMac 61 M3 iMac 62 M3 iMac 63 Vstoupit do galerie