Technologický gigant Intel na kolenou! Co bude dál?

Tisková zpráva: Společnost Intel pravděpodobně není třeba nikomu představovat. Tento kdysi dominantní konstruktér a výrobce procesorů byl ještě před několika lety jednou z nejziskovějších společností na světě. Ještě v roce 2018 měl Intel tržby ve výši zhruba 70 miliard dolarů a vydělal více než 20 miliard dolarů čistého zisku.

Dnes, o 6 let později, jsou tržby o třetinu nižší a ziskovost společnosti se pohybuje kolem nuly, podle některých ukazatelů dokonce v červených číslech. Co způsobilo tak rychlý pád kdysi dominantní technologické firmy?

Velmi zjednodušeně řečeno, Intel technologicky zaspal a provedl několik nešťastných změn ve vedení. Společnost kdysi vedli techničtí inženýři, kteří si uvědomovali, že firma je tam, kde je, protože navrhuje a vyrábí nejlepší produkty. V posledních dvou desetiletích se však v čele Intelu vystřídalo několik generálních ředitelů. Někteří z nich místo toho, aby se soustředili na technologie, provedli škrty a začali se více orientovat na akcionáře. Intel tak postupně začala předbíhat konkurence.

Společnost podniká především v oblasti procesorů, tj. čipů pro osobní počítače a notebooky, a v segmentu serverů. V oblasti osobních počítačů a notebooků začal být její podíl na trhu postupně odebírán společností AMD, která začala technologicky navrhovat lepší čipy pro osobní počítače než Intel. V oblasti serverů byl Intel v posledních letech vytlačen společností Nvidia.

Intel je v tomto smyslu velmi specifický. Je totiž jednou z mála společností, která se zaměřuje nejen na navrhování, ale také na výrobu čipů. Většina ostatních společností se však zaměřuje buď na jedno, nebo na druhé. Příkladem jsou společnosti AMD, Nvidia a Apple, které pouze navrhují své vlastní čipy a nechávají je vyrábět jinými, například tchajwanskou společností TSMC. Ta se zase specializuje pouze na výrobu, v níž je nejlepší na světě. V posledních letech se tento přístup ukázal jako lepší, levnější a ziskovější. Intel chtěl být dobrý v obojím, ale nakonec není dobrý ani v jednom.

Kromě výše uvedeného je to celá řada dalších problémů. Např. byly v posledních několika čtvrtletích zaznamenány katastrofální hospodářské výsledky. Společnost Intel bude také pravděpodobně žalována některými akcionáři, kteří tvrdí, že vedení zatajuje určité informace o výrobní divizi Intel Foundry. Do společnosti se též snaží dostat aktivističtí investoři a některé nejnovější procesory měly problémy s přehříváním a nedostatečným výkonem. Objevují se také neobvykle ukvapené kroky společnosti Intel, které spočívají ve vynechání některých úrovní výrobního procesu.

Jinými slovy, společnost má v poslední době problémů více než dost, což má za následek propad akcií z lokálních maxim kolem 70 % na 12letá minima, viz obrázek. V současné době se akcie obchodují kolem úrovně 20 USD, což je zhruba likvidační hodnota společnosti.

Minulý týden se nicméně objevilo i několik drobných pozitivních zpráv. První z nich je dohoda s americkou vládou o výrobě čipů pro vládní účely v hodnotě 3 miliard USD. Druhou zprávou je několikamiliardová víceletá dohoda se společností Amazon o výrobě serverových čipů pro cloud AWS. Amazon je největším světovým hráčem na poli cloudových služeb a skutečnost, že si nechá vyrábět čipy od společnosti Intel, může naznačovat, že Intel postupně dohání konkurenci. Amazon by zřejmě nechtěl riskovat problémy, pokud by nevěřil, že Intel zvládne úkol v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Intel také pokračuje ve snižování nákladů, omezování investic v Německu či Polsku nebo propouštění zaměstnanců. Dalším strategickým krokem je otevření výrobního procesu dalším společnostem po vzoru TSMC. To by mohlo přilákat další společnosti, aby si u něj nechaly vyrábět své čipy. Všechny tyto informace jsou samozřejmě pozitivní, ale dlouhodobý úspěch či neúspěch stále závisí především na tom, zda se Intel vzchopí a technologicky dožene konkurenci jak v designu, tak ve výrobě.

Na konci minulého týdne se objevila další zajímavá zpráva. Podle deníku The Wall Street Journal jedná Intel se společností Qualcomm o možném odkoupení. Podle těchto informací jsou však jednání v rané fázi, takže není zdaleka jisté, že se společnosti dohodnou. Problémem by mohlo být také financování, pokud by se skutečně jednalo o akvizici, protože Qualcomm nemá zdaleka tolik hotovosti, kolik stojí Intel.

Samozřejmě by mohly nastat i problémy s regulačními orgány, které jsou v posledních letech velmi citlivé na akvizice či fúze společností, zejména v technologickém sektoru. Na druhou stranu je i v zájmu západních zemí, aby Intel fungoval co nejlépe a aby byl Západ v oblasti čipů co nejvíce soběstačný. Nicméně bez ohledu na to, jak tato případná událost dopadne, je to další potvrzení toho, že tato společnost je zkrátka a dobře v problémech.

Intel má očividně plné ruce práce a bude zajímavé sledovat, zda se tato kdysi dominantní technologická společnost dokáže oklepat a vrátit se na vrchol, nebo zda postupně upadne v zapomnění, jako se to stalo Nokii nebo Kodaku, které rovněž přecenily svou sílu. Ať tato situace dopadne jakkoli, jedná se o další připomenutí, že i technologičtí giganti mohou padnout. Při výběru akcií je tak třeba vždy být obezřetný.

