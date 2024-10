Alza začala prodávat léky!

Alza už není dávno jen o elektronice. Již řadu let má ve své nabídce například hračky, knihy, potřeby na cvičení, kosmetiku, produkty pro zahradu a domácnost a tak dále. Své portfolio navíc nyní rozšiřuje dalším zásadní novinkou – konkrétně prodejem volně prodejnách léků. Právě to by přitom mohlo ve výsledku znamenat malou revoluci v jejich dostupnosti. Díky velmi rozšířené síti AlzaBoxů a dalších výdejních míst se totiž k lékům dostanete přes Alzu rychle, snadno a jak je u ní zvykem, i za příznivé ceny.

V nabídce Alzy nyní naleznete spoustu volně prodejnách léků na nejrůznější obtíže. Super je pak to, že je Alza pro lepší orientaci rozřazuje do samostatných kategorií, které vám v orientaci v nich pomohou. Konkrétně jsou léky rozřazeny do kategorií Chřipka a nachlazení, Hlava a krk, Oči, uši, nos a ústa, Trávící soustava, Ledviny a pohlavní orgány, Kůže a alergické reakce, Klouby a končetiny, Odvykání kouření, Metabolismus a imunita, Srdce a cévy, Homeopatika, Potraviny pro zvláštní lékařské účely a Léčivé čaje. Co se pak týče konkrétní nabídky, v té nechybí například Paralen Grip, Orofar, Celaskon, Robitussin, Olynth, Coldrex, Ibalgin a spousty dalších dobře známých léků. Samozřejmě zde pak platí to, že pokud si je na Alze objednáte do půlnoci, ráno je budete mít nachystané v AlzaBoxu. Pokud se tedy budete večer cítit špatně, ráno si můžete cestou do práce vaše léky vyzvednout a tím začít například proti nastupující nemoci bojovat.

Kompletní nabídku léků na Alze naleznete zde