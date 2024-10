Výrobní cena iPhone 16 (Pro) je venku a jako každý rok dokáže naštvat!

iPhony v žádném případě nepatří mezi levné telefony, ba právě naopak. Svou cenovkou je lze zařadit bez problému mezi prémiové modely, kam ostatně patří i skrze své technické specifikace či design. Tušíte však, kolik vlastně výroba takového iPhonu stojí? Přesně tuto otázku si stejně jako každý rok položili analytici z TD Cowen, kteří díky analýze dílů nyní zveřejnili svůj hrubý odhad. A ten dokáže stejně jako v předešlých letech svým způsobem naštvat. Výrobní cena telefonů totiž není vůbec vysoká.

Podle analytiků vychází výroba iPhonů 16 Pro Max se základním 256GB úložištěm na zhruba 485 dolarů a to včetně montáže či balení. Za výrobu by tedy měl Apple zaplatit meziročně zhruba o 32 dolarů více, jelikož loni vycházela výroba stejné konfigurace iPhonu 15 Pro Max „jen“ na 453 dolarů. Prodejní cena těchto telefonů je přitom 1099 dolarů. Co se pak týče základních iPhonů, model 16 se základním 128GB úložištěm má být schopen Apple vyrobit za 416 dolarů, což je o 21 dolarů více než kolik musel platit za iPhone 15 v loňském roce. I přes zdražení si tedy Apple stále drží vynikající marži, která je u modelů Pro evidentně ještě podstatně větší než v případě non-Pro iPhonů.

Ještě než začnete lamentovat nad tím, že je Apple vzhledem k jeho potenciálním maržím za produkty předražený, je potřeba si uvědomit pár důležitých věcí. Tou hlavní je fakt, že analytici do svého odhadu nezapočítávají částku, kterou Apple vynaložil za výzkum, vývoj a potažmo následný marketing, logistiku a tak podobně. Ve výsledku tak bude finální marže podstatně menší než by se mohlo na první pohled zdát. To ostatně před lety potvrdil i samotný šéf Applu Tim Cook, který v reakci na odhady výrobní ceny některého ze starších iPhonů prohlásil, že ještě v médiích neviděl odhad, který by se alespoň trochu blížil realitě.