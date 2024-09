V těchto zemích si nový iPhone určitě nekupujte, vyjde zde nejdráž

Chytrý telefon se stal každodenní nezbytností pro udržování spojení s lidmi a světem. V průběhu let se však jeho pořízení také prodražilo, takže se zdá, že vlajkové modely mobilních telefonů svou hodnotou připomínají spíše šperky. Analytici z Compare the Market jako odborníci, kteří pomáhají Australanům srovnávat pojištění domácnosti a majetku, se nyní podívali na to, jak moc se změnila cena iPhonů od jeho vzniku v osmi zemích a která země má nejdražší cenu iPhonu. Toto jsou výsledky:

Poznámka: Některé položky chybí, protože daný model není možné zakoupit přímo (pouze s tarifem mobilní sítě) nebo nebyly k dispozici veřejně dostupné údaje. Cena telefonu Apple iPhone se od jeho debutu v roce 2007 výrazně zvýšila.

Fotogalerie iPhone 16 Pro LsA 1 iPhone 16 Pro LsA 2 iPhone 16 Pro LsA 3 iPhone 16 Pro LsA 4 iPhone 16 Pro LsA 5 iPhone 16 Pro LsA 6 iPhone 16 Pro LsA 7 iPhone 16 Pro LsA 8 iPhone 16 Pro LsA 9 iPhone 16 Pro LsA 10 iPhone 16 Pro LsA 11 iPhone 16 Pro LsA 12 iPhone 16 Pro LsA 13 iPhone 16 Pro LsA 14 iPhone 16 Pro LsA 15 iPhone 16 Pro LsA 16 iPhone 16 Pro LsA 17 iPhone 16 Pro LsA 18 iPhone 16 Pro LsA 19 iPhone 16 Pro LsA 20 iPhone 16 Pro LsA 21 iPhone 16 Pro 22 iPhone 16 Pro 23 iPhone 16 Pro 24 iPhone 16 Pro 25 iPhone 16 Pro 26 Vstoupit do galerie

Většina zemí, které analytici z Compare the Market zkoumali, sledovala podobný trend – s určitým poklesem cen kolem let 2011 až 2014 – s výjimkou Turecka.

Zde je několik nejdůležitějších údajů: