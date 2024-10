Výdrž iPhonu 16 Pro Max bere dech, mezi TOP mobily nenajdete lepší

Doby, kdy mobil na jedno nabití vydržel klidně i déle než týden jsou sice dávno pryč, výrobci moderních smartphonů se však k jejich návratu pomaličku přibližují. Ani Apple v tomto směru naštěstí nechce zůstat pozadu a svými iPhony se snaží hranice dnešních smartphonů rok od roku posouvat, což se mu nyní opět s modelem 16 Pro Max podařilo. Vyplývá to minimálně ze srovnávacího testu portálu Tom’s Guide.

Portál Tom’s Guide se na testování smartphonů zaměřuje již dlouhé roky, přičemž za tu dobu si vytvořil univerzální test na výdrž baterie, který mu umožňuje ji u jednotlivých modelů měřit a poté je mezi sebou porovnat. Doposud byl králem tohoto testu OnePlus 12, který v něm vydržel se svou 5400mAh baterií úctyhodných 17 hodin a 37 minut. Trůn pro telefon s nejlepší výdrží baterie má však nového krále a to konkrétně iPhone 16 Pro Max. Ten má sice „jen“ 4685mAh baterii, ale v testu vydržel parádních 18 hodin a šest minut, což je doposud nejlepší výsledek z měřených telefonů.

Pokud se pak ptáte na to, jak si proti nejnovějším iPhonům stojí například hlavní konkurence z dílny Samsungu ve formě Galaxy S24 Plus a Ultra, oba telefony se musí iPhonům poklonit poměrně zásadně. První zmiňovaný totiž v testu vydržel „jen“ 16 hodin a 46 minut, druhý pak 16 hodin a 45 minut. Poměrně úsměvné je pak to, že těmto telefonům docela zdatně konkuroval i iPhone 16 Plus se svými 16 hodinami a 29 minutami výdrže, avšak „jen“ 4674mAh baterií. Pro srovnání Galaxy S24 Plus disponuje baterií o kapacitě 4900mAh. Apple tedy znovu ukázal, že je schopen limity posouvat opravdu strmě.

