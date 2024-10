Ind zabil kurýra kvůli novému iPhonu

V Indii se stala vražda kvůli iPhonu. Policie v Indii zadržela muže, který si objednal iPhone a následně zabil kurýra, neboť jej nechtěl zaplatit. Telefon byl objednán prostřednictvím indického portálu Flipkart, který má historicky partnerství s Applem pro různé prodejní akce. Detaily o prodejci, který iPhone prodával, zatím nejsou jasné, avšak byla nabízena možnost platby na dobírku, čehož vrah využil. Podle reportáže The Independent byli obviněni dva lidé. Jeden známý pouze jako Gajanan, a dále pak jeho společník Akash. Kurýr Bharat Sahu doručil telefon na Gajananovu adresu v Chinhatu, Lucknow, kde byl 23. září zavražděn. Policejní úředník Shashank Singh uvedl: „Po vraždě hodili kurýra do pytle a tělo vyhodili do kanálu.“

Kurýrova rodina jej postrádala po dobu dvou dní, než byla podána informace o nezvěstnosti. Jeho tělo dosud nebylo nalezeno. Policie zjistila vraha za pomoci telefonních záznamů, což vedlo k zatčení Akashe, který následně přiznal svou účast na vraždě. Zda plánovali iPhone prodat, nebo si ho nechat, zůstává nejasné. Očekává se, že se jedná o iPhone 16 Pro Max, jehož cena představuje přibližně trojnásobek průměrného měsíčního platu v Indii. Tento incident upozorňuje na nebezpečné a nezodpovědné chování spojené s online nákupy, které mohou mít tragické následky. Lucknow, rodné město Gajanana, je také známé tím, že v roce 2018 tam byl zastřelen manažer prodeje Apple, což podtrhuje narůstající napětí v regionu.