Rychlé nabíjení iPhonu: Jak na to?

V dnešní uspěchané době je rychlost nabíjení našich elektronických zařízení klíčová. Ať už jste na cestách, nebo jednoduše potřebujete rychle doplnit energii do telefonu, rychlé nabíjení je funkce, kterou ocení každý majitel iPhonu. Ale jak vlastně zjistíte, jestli se váš iPhone nabíjí dostatečně rychle? A co všechno je k tomu potřeba? V tomto článku se podrobně podíváme na téma rychlého nabíjení iPhonů, vysvětlíme si, co to vlastně znamená a jakých podmínek je potřeba k jeho dosažení.

Které iPhony podporují rychlé nabíjení?

Máte iPhone zakoupený od roku 2017? Pak s největší pravděpodobností podporuje funkci rychlého nabíjení. Nicméně, i když je tato funkce skvělým pomocníkem, nemusí vždy fungovat tak, jak bychom si přáli. Jak tedy zjistit, zda váš iPhone skutečně nabíjí maximální rychlostí a co všechno k tomu potřebujete? Na následujících řádcích vám přineseme všechny potřebné informace. Rychlé nabíjení je technologie, která umožňuje výrazně zkrátit dobu potřebnou k dobití baterie vašeho iPhonu. Apple tuto funkci představil v roce 2017 s modely iPhone 8 a podporují ji všechny novější modely. Nicméně ne všechny iPhony se prodávají s rychlou nabíječkou v balení. Zatímco modely iPhone 11 Pro a 11 Pro Max byly vybaveny rychlou nabíječkou, starší modely ji neměly a řada iPhone 12 a novější se dokonce neprodává s žádnou nabíječkou. To znamená, že i když máte iPhone s podporou rychlého nabíjení, budete potřebovat také kompatibilní nabíječku a kabel.

Jak zjistit, zda se můj iPhone opravdu nabíjí rychle?

Pokud vlastníte iPhone, pravděpodobně jste se již zajímali o to, jak co nejrychleji doplnit energii do jeho baterie. Ačkoli Apple neposkytuje přímo funkci, která by vám ukázala, zda se váš iPhone nabíjí maximální rychlostí, existuje několik faktorů, které ovlivňují rychlost nabíjení, a několik tipů, jak ji maximalizovat. Rychlejší nabíjení si vždy zajistíte při použití kabelu. MagSafe sice nabízí o něco rychlejší nabíjení než tradiční bezdrátové nabíječky, starému dobrému kabelu se ale zatím stále nevyrovná. Některé aplikace třetích stran, jako například Ampere, mohou poskytnout detailnější informace o procesu nabíjení, včetně odhadované doby do úplného nabití.

Aby váš iPhone podporoval rychlé nabíjení, potřebujete správné vybavení:

Kabel: K nabíjení iPhonu potřebujete buď kabel USB-C to Lightning (pro starší modely) nebo USB-C to USB-C (pro novější modely iPhone).

K nabíjení iPhonu potřebujete buď kabel (pro starší modely) nebo USB-C to USB-C (pro novější modely iPhone). Napájecí adaptér: Minimální požadovaný výkon adaptéru je 18W. Modely iPhone 12 a novější vyžadují dokonce 20W adaptér .

Minimální požadovaný výkon adaptéru je 18W. Modely iPhone 12 a novější vyžadují dokonce . Podpora USB Power Delivery (USB-PD): Ujistěte se, že váš napájecí adaptér podporuje technologii USB-PD, která umožňuje rychlé nabíjení kompatibilních zařízení.

Jak zaručit rychlé a kvalitní nabití iPhonu:

Použijte originální příslušenství: Originální nabíječky a kabely od Apple (případně s certifikací MFi) jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální výkon a zajišťovaly bezpečnost vašeho zařízení.

Vyhněte se nabíjení při vysokých nebo nízkých teplotách: Extrémní teploty mohou ovlivnit rychlost nabíjení a dokonce poškodit baterii.

Zakažte funkce, které spotřebovávají energii: Během nabíjení vypněte Wi-Fi, Bluetooth a další nepotřebné funkce, aby se veškerá energie soustředila na nabíjení baterie.

