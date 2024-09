Jak opravit vypínání iPhonu kvůli plnému úložišti v systému iOS 18: Kompletní průvodce

Jak postupovat v případě, že se vám nezobrazí žádné zařízení, které by mohlo být použito v systému iOS 18? Ukážeme vám, jak opravit vypínání iPhonu způsobené plným úložištěm v iOS 18. Naučte se účinné metody, jak uvolnit místo a předejít budoucím problémům a zajistit bezproblémový chod zařízení.

Uživatelé systému Apple na různých platformách jsou již léta frustrováni chybou systému iOS, která pohltí velké množství místa v jejich zařízení, a proto se iPhone vypne, protože je úložiště plné. Nemusíte se však bát. Tento článek vám tento problém podrobně popíše a nabídne spolehlivé řešení – iMyFone Fixppo, které vám ho pomůže vyřešit.

iOS 18: Nové funkce a jejich vliv na úložiště

Systém iOS 18 přináší řadu zajímavých aktualizací, které posunují zážitek z používání iPhonu na novou úroveň. První z nich je vylepšená grafika, díky níž vše vypadá ostřeji a živěji. Druhou jsou osvěžené aplikace, které mají více funkcí a vylepšení. Navíc se zvětšily systémové soubory, aby byl výkon stabilnější a plynulejší. S lepší grafikou a všestrannějšími aplikacemi však přichází i kompromis: více místa v úložišti. Dostupné úložiště by se vyčerpalo rychleji, pokud by zařízení neprošlo aktualizací, což by ztížilo udržení plynulého chodu všeho.

Proč může iOS 18 způsobit vypnutí iPhonu kvůli plnému úložišti

Nová vylepšení iOS 18 nutí váš iPhone pracovat více než kdy dříve, aby splnil požadavky systému. Čím více požadavků, tím více úložiště je potřeba, a pak může mít váš iPhone potíže udržet krok, což vede k nečekanému vypnutí. Jeden uživatel z Redditu kdysi uvedl, že po instalaci iOS 18 vyskočilo využití systémových dat jeho iPhonu z 8 na 35 GB a jeho iPhone se začal vypínat . Jeho spoluhráč zaznamenal ještě větší nárůst na 140 GB, což rovněž vedlo k vypínání. Nejsou sami. Další uživatel se zmínil, že se s podobnými problémy potýkal i u předchozích verzí, například iOS 17.3-17.5, i když se s tímto problémem dříve nesetkal.

Rychlé opravy pro správu úložiště v systému iOS 18

Metoda 1. Optimalizace úložiště

Nejprve přejděte do Nastavení a zkontrolujte, kolik úložiště využívají Systémová data. Zde také můžete přehledně vidět, kolik místa zabírají jednotlivé aplikace. Odstraňte ty aplikace, které používáte jen zřídka, a tímto krokem aplikaci odstraníte, ale zachováte její data, takže ji můžete později znovu nainstalovat, aniž byste o cokoli přišli.



Přesun fotografií, videí a dalších souborů na iCloud je také skvělý způsob, jak uvolnit místo v iPhonu.

Připojte telefon k počítači.

Otevřete iTunes nebo Finder.

V seznamu vyberte své zařízení.

Vyberte soubory nebo složky.

Opatrně je přeneste na iCloud.

Metoda 2. Ruční vyčištění

Dalším praktičtějším přístupem je odstranění nežádoucích fotografií, videí nebo nepotřebných souborů jeden po druhém.

Otevřete aplikaci „Fotografie“.

Projděte svá alba a vyberte ty, které již nepotřebujete.

Klikněte na tlačítko „Vybrat“ a vyberte položky.

Stisknutím symbolu „Koš“ je přesuňte do položky „Nedávno odstraněné“.

Klepněte na „Delete“ (Odstranit) ve vyskakovacím okně.

I když vám tyto ruční metody mohou pomoci, nemusí vyřešit hlubší problémy systému způsobené systémem iOS 18. Pokud se stále potýkáte s problémy s úložištěm, může to být známka složitějšího problému, který může vyžadovat další řešení.

Jak může iMyFone Fixppo vyřešit vypínání systému iOS 18 související s úložištěm

Zatímco jednoduchá řešení mohou řešit pouze problémy na povrchové úrovni, aplikace iMyFone Fixppo může jít hlouběji a vyřešit celou řadu úporných systémových problémů způsobených chybami systému iOS 18 a uvést vaše zařízení zpět do funkčního stavu. Nejlepší na tom je, že je bezpečné a zcela zdarma! Více informací:

Jeho standardní režim dokáže vyřešit problém s úložištěm iPhonu bez ztráty dat.

Dokáže vyřešit zaseknutí iPhonu na logu Apple kvůli plnému úložišti s vysokou mírou úspěšnosti.

Je kompatibilní s mnoha modely, od iPhonu X po iPhone 15, a funguje v systémech iOS 16, 17 a iOS 18.

Jeho použití nevyžaduje žádné technické dovednosti.

Krok za krokem: Jak používat aplikaci Fixppo k opravě chyb a problémů se systémem iOS?

První krok: Stáhněte si a nainstalujte aplikaci iMyFone Fixppo do počítače. Připojte svůj iPhone k počítači.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci iMyFone Fixppo do počítače. Připojte svůj iPhone k počítači. Druhý krok: Zvolte „Standardní režim“ a pokračujte dále. Fixppo začne automaticky kontrolovat systémové problémy iOS vašeho iPhonu.

Třetí krok: Fixppo rozpozná vaše zařízení a zobrazí nejnovější verzi firmwaru. Stiskněte tlačítko „Stáhnout“.

Čtvrtý krok: Po stažení klikněte na „Spustit standardní opravu“ a opravte svůj iPhone.

Pátý krok: Stiskněte tlačítko „iPhone“ a stiskněte tlačítko „iPhone“: Jakmile se zobrazí níže uvedené vyskakovací okno, je váš iPhone vypínající se kvůli plnému úložišti opraven! Nyní se váš iPhone automaticky zapne.

Podívejte se na tento videonávod, kde se dozvíte, jak opravit iPhone, který se nezapíná, protože je plné úložiště:

Proč je Fixppo nejlepším řešením pro uživatele iOS 18

Aplikace iMyFone Fixppo se od ostatních nástrojů odlišuje svou všestranností a účinností při řešení konkrétních chyb systému iOS 18. Například:

Funkce obnovení továrního nastavení dokáže vyřešit problémy, jako je zaseknutí aplikace iMessage na černé obrazovce a zaseknutí iPhonů na nepřetržitě se točícím kruhu.

dokáže vyřešit problémy, jako je zaseknutí aplikace iMessage na černé obrazovce a zaseknutí iPhonů na nepřetržitě se točícím kruhu. Standardní režim si poradí s notoricky známou chybou ukládání systémových dat iOS 18, a to bezpečněji a rychleji než jiné nástroje.

si poradí s notoricky známou chybou ukládání systémových dat iOS 18, a to bezpečněji a rychleji než jiné nástroje. Funkc e Reset iZařízení dokáže obnovit zařízení Apple do jiného stavu podle vašich potřeb.

e dokáže obnovit zařízení Apple do jiného stavu podle vašich potřeb. Funkce Zálohování a obnova dat umožňuje zachovat data a zároveň zajistit bezpečnost zařízení.

Kromě těchto nástrojů se iMyFone Fixppo může pochlubit ještě dalšími nástroji, které čekají na vaše prozkoumání. John z New Yorku se podělil o to, že poté, co se potýkal s častými pády svého zařízení s iOS 18, Fixppo problém rychle a efektivně vyřešilo a obnovilo výkon jeho telefonu. Podobně si Sarah z Londýna pochvalovala, že Fixppo dokáže vyřešit problémy s úložištěm a zároveň zachovat její data v bezpečí. Všechny tyto reálné zkušenosti ukazují kouzlo aplikace Fixppo.

Preventivní opatření pro uživatele systému iOS 18

Aby váš iPhone fungoval normálně, zejména po aktualizaci na iOS 18, je dobré pravidelně používat Fixppo k optimalizaci jeho systému. Můžete tak předejít problémům, jako jsou náhlá vypnutí, pomalý výkon a zamrzání aplikací.

Důležité je nastavit si připomenutí správy úložiště, obvykle jednou týdně, což je nezbytné pro identifikaci a rozpoznání aplikací, souborů a dat, které zabírají nejvíce místa. Můžete tak odstranit vše nadbytečné.

Závěrem

Správa úložiště v systému iOS 18 může být náročná, ale s pravidelnou údržbou a správnými nástroji můžete svůj iPhone udržovat v dobré kondici. Dávejte si pozor na své úložiště a budete si moci užívat všech výhod systému iOS 18 bez jakýchkoli poruch.