Sázka na vývojáře se Applu přestala vyplácet

Když Apple přestavil v roce 2008 App Store a zjistil, že kromě filmů a hudby může prodávat také aplikace, způsobil tím doslova revoluci. Přesto, že to byl začátek něčeho, co spoustě lidem změnilo životy, rozhodl se podpořit obchod vlastními aplikacemi, které vytvořil přímo tým Applu. Aplikace, kde jste na iPhone 2G nebo iPod touch jezdili na motorce pomocí naklánění iPhone dokázala geniálně využít akcelerometr a Apple tak ukázal vývojářům směr, kterým se vydat. Ti se rychle chopili příležitosti a z vývoje her a aplikací pro iOS zařízení se stal velmi zajímavý business s miliardovými obraty.

Apple však do jistého času vždy přišel s tím, že přinesl něco nového a ukázal, jak to lze využít na základě aplikace nebo hry, která vznikala přímo v Applu nebo v kolaboraci mezi Applem a vývojáři. Poslední roky v tom však nechal vývojáře samotné s tím, že jim dá možnosti, které oni sami musí využít. Narazil ale na nezájem vývojářů, kteří se rozhodli, že některé funkce nebo dokonce celé produkty budou opomíjet. Kolik aplikací využívá nějak rozumně nebo vlastně vůbec využívá Dynamic Island? Kolik smysluplných aplikací existuje na Vision Pro?

Vývojářům se zkrátka některé věci nechce využívat a nemají o ně zájem. My obyčejní uživatelé jsme pak v podstatě v jejich rukou, protože i když máme iPhone s Dynamic Island, máme smůlu, když pro něj neexistují aplikace. I když máme Vision Pro, můžeme se na něm tak maximálně dívat na fotky a videa, protože opět chybí aplikace. Apple by měl sám přicházet s řešením, jak využít nové funkce, produkty a možnosti. Neměl by vše nechávat jen na vývojářích, kterým se často nechce nebo nemají zkrátka důvod přinášet nějakou další funkci do své aplikace, když se prodává velmi dobře i bez ní.

Proč by měl někdo vyvinout skvělou aplikaci pro Vision Pro, když může tu stejnou aplikaci udělat na iPhone a vydělat mnohem víc peněz. Bylo by fajn, kdyby se Apple do využití produktů mnohem víc zapojil a neřešil jej pouze tím, že vznikne samotný produkt a zbytek nechá na vývojářích a dál se o něj v podstatě nijak nezajímá. Příkladem může být Ray-Ban Meta, kde samotná společnost Meta neustále své brýle vylepšuje, přidává jim nové funkce a snaží se lidem ukázat, co vše nového umí, aby byli motivování si je koupit. Pokud se nezačne Apple chovat stejně, pak může dělat jaké chce produkty a vždy bude jen na dobré vůli vývojářů, zda se novinek chytí nebo je nechají zapadnout.