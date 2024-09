Tyto zajímavé macOS hry nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

The Little UNI 6

The Little UNI 5

The Little UNI 4

The Little UNI 3

The Little UNI 2

The Little UNI 1

The Little Uni je příběh malé dívky jménem Uni, která po hádce s Rose opustila svou rodnou planetu a vydala se hledat nový domov. Opustit planetu, na které jste prožili celý život, a vydat se hledat novou nebude jednoduché. Ale zážitek z poslechu příběhů lidí žijících na planetách s vlastními osobnostmi a trávení času s nimi bude určitě úžasný. Poslouchejte různé příběhy postav s různými ručně kreslenými ilustracemi. Mezi různými planetami, lidmi a příběhy sledujte, jaké bude Uniino konečné rozhodnutí. Vrátí se Uni na planetu, kde je Rose, nebo si najde novou planetu, na které se se usadí?

The New Sheriff je zábavná westernová hra s prvky roguelike, kde se ujmete role nového šerifa s problémy s pamětí. Ve městě, kde jsou běžné loupeže a ticho, budete muset vypátrat bandity, najít jejich vůdce a chránit občany. Jako nový šerif budete muset hlídat město, hledat hledané osoby a eliminovat je, mařit loupeže a vyzývat bosse na souboj. Můžete se vyzbrojit v obchodě, získat odbornou péči od lékaře, navštívit saloon, hrát karty u stolu s podvodníky a mnoho dalšího. The New Sheriff je plná akčních střílečkových prvků, s náhodně generovanými úrovněmi a špetkou štěstí.