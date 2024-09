YouTube Premium v ČR zdražuje!

Společnost Google během včerejšího dne rozeslala předplatitelům YouTube Premium v Belgii, Kolumbii, Česká republice, Dánsku, Indonésii, Irsku, Itálii, Malajsii, Nizozemsku, Norsku, Saúdské Arábii, Singapuru, Švédsku, Švýcarsku, Thajsku a Spojených arabských emirátů email, ve kterém informuje o zdražení předplatného YouTube Premium. Zatím co aktuálně platí uživatelé v ČR, jenž mají předplatné zakoupeno přes App Store částku 239Kč, nově to bude 269Kč. YouTube samozřejmě vše zabalil do toho, že vám nejprve v mailu objasní, co vše dostáváte a že máte přístup k více než 100 milionům skladeb přes YouTube Music a všechny videa máte bez reklam, včetně možnosti přehrávání na pozadí.

YouTube však nabízí také možnost, jak ušetřit, a to v případě, kdy si předplatné zakoupíte přímo na webu YouTube, tam bude nová sazba pouze 209 Kč měsíčně, díky čemuž ušetříte 60Kč měsíčně, tedy 720Kč ročně. YouTube se díky tomu, že si předplatíte Premium na webu a nikoli přes App Store vyhne odvádění 30 % z částky předplatného Applu. Pokud tedy chcete ušetřit a nevadí vám, že nebudete mít předplatné mezi ostatními předplatnými v rámci svého profilu Apple ID, je to nejlepší možnost.