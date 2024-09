První problémy iPhonů 16 Pro vyplouvají na povrch. Trápí vás také?

Stejně jako každý rok, i letos se jen pár dní po startu prodejů nové generace iPhonů začínají na sociálních sítích objevovat první stížnosti jablíčkářů na funkčnost novinek. Tyto porodní bolesti nicméně v předešlých letech dokázal Apple vždy poměrně rychle vyřešit a ani letošek nebude v tomto směru velmi pravděpodobně výjimkou. Problémy, na které si majitelé nových telefonu na internetu stěžují, se totiž zdají být veskrze softwarové.

Nejčastěji se stížnosti točí kolem zvláštního chování displeje nových iPhonů, který má údajně náhodně ignorovat některé dotyky. Tento problém se projevuje zcela náhodně s tím, že občas tedy displej nereaguje například na tisky kláves, občas na různé swajpnutí po obrazovce a tak podobně, což ovlivňuje celkovou interakci s telefonem. Problém se nicméně podle všeho vyskytuje jen u relativně malého množství uživatelů a podle vývojářů jej Apple vyřeší jednoduše skrze software tak, že upraví algoritmus pro ignorování nechtěných dotyků, které vznikají například kolem okraje displeje při jeho držení a tak podobně. Tento algoritmus je nyní zřejmě příliš citlivý a kvůli tomu funguje zmateně.

Mezi další chyby, na které majitelé iPhonů 16 upozorňují a to jak ve verzi Pro, tak i u základních modelů, je občasný pád fotoaparátu po jeho spuštění přes tlačítko Ovládání fotoaparátu a jeho následné ovládání. Ani zde se nicméně nebude zcela určitě jednat o nic, co by Apple nedokázal jednoduše vyřešit softwarovým updatem. Ten lze navíc očekávat co nevidět, jelikož je jasné, že Apple chce, aby jeho nové vlajkové lodě na lidi působily v co nejlepším světle co možná nejdříve.

