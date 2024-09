Ikona CarPlay nyní zobrazuje dvojici šipek, co znamenají?

CarPlay v iOS 18 začal na své ikoně zobrazovat další malou ikonku a to v podobě dvou šipek. Pokud jste si lámali hlavu nad tím, co tyto šipky znamenají, pak už nemusíte. Vysvětlení je jednoduché a pokud si odmyslíte logo CarPlay, pak tyto dvě šipky jistě znáte už dlouhé roky. Jedná se o šipky náhodného přehrávání. Ty se vám nově ukazují u ikony CarPlay vždy, když v nějaké hudební aplikaci spustíte náhodné přehrávání skladeb, je jedno, zda se jedná o Spotify, Apple Music nebo cokoli jiného co podporuje CarPlay. Ikona vás zkrátka nyní upozorňuje na to, že skladby, které posloucháte jsou přehrávány v náhodném pořadí.