První rozebrání iPhonů 16 Pro potvrzuje zásadní vylepšení jejich baterií

Spekulace ohledně nového typu baterií pro iPhony 16 Pro (Max) se naplnily. První rozmontování těchto telefonů totiž potvrzují, že u jejich baterií Apple použil vůbec poprvé ve své historii nový kovový obal, jenž má pomáhat s odvodem tepla. Díky tomu by se tak měly iPhony 16 Pro (Max) méně zahřívat zejména při nabíjení, což je rozhodně pozitivní zpráva. Právě na zahřívání totiž předešlá generace iPhonů trpěla docela dost.

S potvrzením nasazení kovového obalu u baterií v iPhonech 16 Pro (Max) přišel před pár hodinami na síti X spolehlivý leaker Majin Bu, který rovněž dokázal potvrdit, že u menších modelů používá Apple i nadále jen klasický měkký plastový obal. Kovové tělo baterií iPhonů 16 Pro (Max) by pak mělo v kombinaci s vylepšeným vnitřním designem pro odvod tepla znamenat nižší přehřívání telefonů, jelikož by odpadní tělo mělo lépe odcházet do rámu zařízení, kde bude vše „chlazeno“ pasivně okolním vzduchem. Jak velký rozdíl v zahřívání iPhonu 16 Pro v porovnání s iPhonem 15 Pro bude si vyzkoušíme v nadcházejících hodinách a dnech i my s tím, že vám následně přineseme naše závěry.

