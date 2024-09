EU dává Applu znovu nůž na krk! iOS se bude opět muset zásadně měnit

To, o čem se v předešlých měsících v technologickém světě šuškalo, se před pár hodinami stalo realitou. Evropská unie totiž oficiálně vyzvala Apple k dalšímu otevření jeho operačního systému iOS, který se přitom v posledních měsících právě kvůli jejím požadavkům změnil poměrně zásadně například možností instalace aplikací mimo App Store a tak podobně.

Nyní žádá Evropská unie po Applu konkrétně to, aby s ohledem na závazky v oblasti interoperability (tedy jinými slovy kompatibility s jinými softwary a hardwary) poskytl lepší podporu připojitelným zařízením, tedy například chytrým hodinkám, sluchátkům či headsetům. Konkrétně chce EU Apple přimět k tomu, aby zařízení třetích stran ve spojení s Apple produkty lépe fungovaly díky snažšímu párování, lepší konektivitě a obecně i funkcím, které má nyní Apple uzavřené jen pro svůj vlastní hardware. EU tedy de facto požaduje, ale z jakýchkoliv sluchátek umožnil Apple udělat AirPods, tedy alespoň co se hlavní funkčnosti týče.

Dále se Evropská unie zaměřila na to, co vše poskytuje Apple vývojářům aplikací v rámci iOS a iPadOS. Konkrétně má v hledáčku relativně malé otevření Siri třetím stranám či určité omezení systému bezkontaktních plateb a NFC. Do budoucna by tak mohl být Apple donucen i v tomto směru uvolnit daleko víc svých softwarových řešení vývojářům třetích stran, kteří by díky tomu mohli právě tato řešení lépe začlenit do aplikací.

Apple má na reakci na požadavky Evropské unie půl roku s tím, že pokud by požadavky EU smetl ze stolu a nezačal je řešit, vystavuje se riziku udělení drakonických pokut až do výše 10 % jeho ročního obratu. Právě vzhledem k potenciálním pokutám tak lze očekávat, že se z jeho strany určité změny odehrají, avšak je jasné, že se bude Apple snažit primárně o to, aby změny, které provede, byly zároveň co nejmenší.