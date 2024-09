Převod fotek z 2D do 3D Imerzivního zobrazení na Vision Pro je naprosto neskutečný

Včera večer jsem nainstaloval VisionOS 2.0 na Vision Pro a kromě večera stráveného na Bora Bora jsem si vychutnal i něco, čemu jsem na první pohled nemohl věřit. I přesto, že jsem velký kritik Vision Pro, co se aplikací a využitelnosti týká, musím opět zas a znovu pět chválu na to, co přináší v rámci konzumace obsahu. Největší novinkou VisionOS 2.0 je za mě osobně hned po možnosti půjčit kamarádům a rodině Vision Pro bez nutnosti celé kalibrace, převod fotografií z klasických 2D fotek na 3D fotografie, které se zobrazují v takzvaném imerzivním režimu. Právě kvůli imerzivnímu videu a fotografiím jsem si Vision Pro pořídil a nikdy by mě nenapadlo, že převod z 2D na 3D bude vypadat tak dokonale, jak to předvedl Apple.

Bohužel není jak vám fotografie v imerzivním formátu ukázat a na screenshotech níže rozdíl vidět není. Abyste mohli sledovat imerzivní fotografie, potřebujete mít Vision Pro. Samozřejmě záleží, jakou fotografii převádíte a největší efekt mají fotografie, jako je v galerii ta, kde jsou nohy v popředí a v pozadí pak zbytek dámy. Stejně tak velmi dobře vypadají stromy na další fotografii. Nesetkal jsem se s tím, že by nějaké fotografie vypadaly hůř než jiné, ovšem na některých, jako jsou tyto dvě zmíněné je efekt zkrátka výrazně větší, než na jiných, kde není žádný objekt v popředí.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-09-17 v 11.01.45 Snímek obrazovky 2024-09-17 v 11.02.00 Snímek obrazovky 2024-09-17 v 11.02.12 Snímek obrazovky 2024-09-17 v 11.02.56 Snímek obrazovky 2024-09-17 v 11.03.18 Snímek obrazovky 2024-09-17 v 11.03.02 Vstoupit do galerie

Převádět lze jakoukoli fotografii v jakémkoli formátu kompatibilním s Vision Pro, převod trvá prvotně zhruba 3 vteřiny, při kterých uvidíte animaci, kdy se mění fotka z 2D na 3D imerzivní fotku a poté již můžete okamžitě přepínat mezi 2D a 3D, bez toho, aniž by se něco muselo znovu převádět. Tato funkce je opravdu velmi povedená a pokud máte stejně jako já Vision Pro na konzumaci obsahu, pak je pro vás tím rozhodně nejzajímavějším, co Vision OS 2.0 přináší.