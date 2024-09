Bývalý vývojář: Rockstar sám neví, kdy vyjde GTA 6

Nejočekávanější hrou současnosti je GTA 6. Nad titulem ale visí řada otazníků. Tím největším asi je otázka, kdy hra vůbec vyjde. Rockstar deklaroval rok 2025. Dle mnohých insiderů to ale může být o dost později, a to až polovina roku 2026, přičemž PC verze by mohla dorazit o 12 až 18 měsíců později. Obbe Vermeij, bývalý technický ředitel GTA 6, připomíná, že GTA 4 bylo odloženo pouhé 4 měsíce před plánovaným vydáním. Stejný osud může potkat i GTA 6, neboť Rockstar touží po dokonalé hře. I proto údajně sami vývojáři neví, kdy bude titul dokončen.