Zájem o iPhone 16 není takový, jak v předchozích letech! Stále stíháte zahájení prodeje

Pokud jste si nestihli předobjednat iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro v pátek, kdy Apple spustil předprodeje, stále ještě máte šanci jej získat na den prodeje. Záleží však na modelu, který si zvolíte. Zcela nejhorší dostupnost má podle Apple.cz iPhone 16 Pro Max, kde u všech modelů svítí dostupnost za 3-4 týdny. V případě jeho menšího sourozence, klasického iPhone 16 je dostupnost u jednotlivých modelů a barev od 20. 9 do 25. 9. Nejlepší dostupnost má iPhone 16 Plus, kde Apple.cz hlásí u všech modelů dostupnost 20 – 23 září. V případě klasického iPhone se pak dostupnost pohybuje nejpozději 2 – 3 týdny u 128 GB varianty v jakékoli barvě, ovšem vyšší kapacity jsou dostupné nejpozději do 25. září.

Zajímavé je, že o iPhone je letos minimálně podle toho, co vidíme v časech dodání menší zájem než v předchozích letech. Ať už v loňském roce nebo v předchozích letech nebylo prakticky možné sehnat na Apple.cz žádný model tak, že jste jej objednali v pondělí, a ještě jste stíhali začátek prodejů. U těch nejpoptávanějších modelů pak nebyla výjimka, že Apple.cz uváděl jako datum dodání listopad, výjimečně dokonce i začátek prosince. Může to být způsobeno tím, že Apple vyrobil větší množství telefonů než jindy, ovšem dle analytiků a také dle našich informací je to spíše tím, že zájem je o novinky opravdu výrazně nižší než v předchozích letech.

