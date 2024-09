Tyto nové Macy a iPady má Apple oznámit v říjnu na Keynote!

Letošní podzim bude ze strany Applu dost možná solidní produktová smršť. Podle dostupných informací se totiž chystá kalifornský gigant světu představit v průběhu října další várku svých hardwarových novinek, kterými se pokusí zabodovat v blížící se vánoční sezóně, která bývá každoročně extrémně silná. A že je na co se těšit. Velmi zajímavou říjnovou Keynote před pár hodinami nejenže potvrdil i skvěle informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, ale rovněž přišel s výčtem toho, co na ní čeká.

Podle Gurmana bychom se měli dočkat konkrétně oznámení:

MacBooků Pro M4 (Pro/Max)

iMaců M4

Maců mini M4

iPadů mini 7

iPadů 11

Zřejmě nejzajímavější říjnovou novinkou by mohl být Mac mini, u kterého Apple chystá údajně zásadní redesign. Ten by se měl projevit zejména zmenšením těla, které by se mělo rozměrově přiblížit Apple TV. Apple se ale chystá třeba i „zamávat“ s porty, kdy USB-A používané u nynější generace Maců mini nahradí dalšími USB-C porty. Jaké všechny konfigurace novinka nabídne, potažmo za kolik se bude prodávat se nicméně dozvíme až v říjnu od Applu.