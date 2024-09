Toto srovnání vám dokonale odhalí, o kolik se ztenčily Apple Watch 10 oproti předešlým generacím

Jedním z hlavních prodejních argumentů nové generace Apple Watch bude alespoň soudě dle jejich pondělního odhalení tenčí tělo. Právě to u nich totiž Apple ve velkém vyzdvihoval a snaží se jej v co nejtenčím „duchu“ světu přiblížit i na produktových fotkách ze svého webu. Je však rozdíl skutečně tak velký, jak Apple tvrdí? To můžete posoudit sami díky grafice, která proti sobě staví 1:1 tělo Apple Watch Series 7, 8 a 9 proti tělu Series 10.

Zda se jedná či naopak nejedná o citelné „zhubnutí“ je samozřejmě na posouzení každého jednoho uživatele. Minimálně podle sociálních sítích se ale zdá, že mnozí jablíčkáři čekali v tomto směru víc. Ještě před představením hodinek totiž třeba i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman hlásal, že Series 10 dostanou citelně tenčí tělo, což v mnoha uživatelích vyvolalo zřejmě až přehnané očekávání. A jak vnímáte tenčí tělo nových Apple Watch vy?

