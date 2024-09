Apple zatajil fantastické vylepšení iPhonů 16 (Pro)! Budete z něj naprosto nadšeni

Apple sice již roky neprozrazuje na svých Keynotes o nových produktech naprosto vše, u některých takto utajených upgradů však zůstává rozum stát, jelikož by za ně sklidil hned po představení obrovské ovace. Jedním z nich je i výrazné zrychlení kabelového rychlonabíjení, které sice Apple na pondělní Keynote neoznámil a které dokonce ani neuvádí na svých webových stránkách, v číně si jej však u příslušných regulačních orgánů certifikoval.

Zatímco doposud šlo iPhony nabíjet maximálně 27 až 29W, nově lze iPhony 16 a 16 Pro nabíjet až 45W. Rychlost kabelového nabíjení tak poskočí na poměry Applu nevídaným způsobem, což je rozhodně skvělé. Proč si Apple nechal tuto skutečnost pro sebe pak není vůbec jasné, jelikož právě tato novinka by zaručeně uživatele potěšila. Víceméně vyloučit lze přitom fakt, že by byla například softwarově omezena a tedy nedostupná, jelikož certifikace Applu na iPhony 16 (Pro) se vztahuje na nabíjení mimo jiné při 5 až 15V a 3A, tedy až při 45W. A jen stěží si lze představit, že by si Apple certifikoval něco, co nakonec nebude využitelné.

Kromě kabelového rychlonabíjení, u kterého si tedy nově užijeme s dostatečně výkonným adaptérem až 45W, zrychlil Apple u letošní generace iPhonů taktéž bezdrátové nabíjení. Konkrétně nová verze MagSafe nabíječky dokáže novinky nabíjet až 25W – tedy o 10W vyšším příkonem než tomu bylo doposud. Na poli nabíjení tedy letos udělal Apple solidní krok vpřed, která rozhodně mnozí z nás ocení. Pokud se pak ptáte, jak je to možné, odpověď je zřejmě docela jednoduchá – díky vylepšení vnitřního tepelného designu si baterie při nabíjení lépe poradí s teplem a tedy ji bude možné nabíjet rychleji.

