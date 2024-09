První testy výkonu iPhonů 16 jsou tu! Jak si novinky vedly?

Od představení nových iPhonů 16 nás sice dělí již více než 36 hodin, i tak se však stále objevují nové a nové informace, které tyto telefony poodhalují světu. Například díky databázi Geekbench nyní víme, jak na tom přesně jsou z hlediska výkonu základní iPhony 16. Před pár hodinami se v ní totiž objevil první záznam a nutno uznat, že docela potěší.

Přestože se Apple při představení iPhonů 16 se srovnáním jeho čipu A18 s loňským A17 Pro z iPhonů 15 Pro vyhýbal a raději jej srovnával se staršími SoC, ve výsledku se nemá za co stydět ani v tomto srovnání. Čip A17 je totiž zhruba o 10 % výkonnější v úlohách zaměstnávajících jedno jádro, zatímco o zhruba 8 % pomalejší v úlohách na více jader. Je nicméně možné, že se jedná o chybu a výkon čipu bude ještě lepší, jelikož podle slov Applu by měl být základní A18 zhruba o 30 % rychlejší než A16 z iPhonu 15. Jak výrazný rychlostní skok to pro uživatele bude můžeme nicméně zatím jen hádat, byť v kombinaci s navýšením RAM paměti by telefon spolehlivěji běžet určitě měl – tedy minimálně při vyšší zátěži s větším množstvím spuštěných aplikací na pozadí a jejich následnou maximalizací.

