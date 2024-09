Nová AirPods Max s USB-C mají úplně stejný hardware jako 4 roky starý původní model

Apple představil svá náhlavní sluchátka AirPods Max v roce 2020. Uplynuly téměř čtyři roky a produkt se nedočkal žádné aktualizace. Leckdo tedy zbystřil, když Apple v pondělí uvedl, že má ohledně AirPods Max nějaké novinky. Bohužel se ale o žádnou parádu nejednalo. Apple v podstatě pouze ukázal nové barvy s tím, že místo Lightning konektoru mají nově USB-C. Jde možná o trošku zklamání, neboť Apple ve stejný moment představil AirPods 4 s čipem H2, jenž poskytuje lepší ANC. Někteří tedy věřili, že tento čip dorazí rovněž do AirPods Max, ale nestalo se tak.

Pokud si to shrneme, tak jedinou novinkou je USB-C a nové barvy. Hardware zůstává stejný, takže nečekejme žádné zlepšení zvuku či ANC. Přítomnost USB-C je vítanou změnou, nicméně nutno říct, že by si sluchátka po 4 letech zásadnější upgrade zasloužila. Není to tak dávno, co Apple podobné „upgrady“ oznamoval tiskovou zprávou. Jde tedy o jednu z podivností pondělní konference. Stejně tak lze zřejmě pohlížet na představení nové barvy Apple Watch Ultra 2, která ovšem vypadá parádně. Nové AirPods Max můžete pořídit za 14490 korun.