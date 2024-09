iPhony 16 (Pro) nabijete stále rychleji kabelem než bezdrátově

Před představením iPhonů 16 (Pro) zaplavily fanouškovský svět Applu spekulace ohledně výrazného zrychlení nabíjení a to jak skrze kabel, tak i toho bezdrátového. V tuto chvíli pak můžeme s jistotou potvrdit, že díky podpoře standardu a nové MagSafe nabíječce lze nově bezdrátově iPhony 16 (Pro) nabíjet příkonem až 25W, díky čemuž si tak milovníci bezdrátového nabíjení výrazně polepší. Vždyť doposud zvládal MagSafe maximálně 15W. Nedá se sice stále říci, že by vyloženě „bezdrát“ dohnal „drát“, nicméně budeme-li vycházet z minulosti, moc mu nechybí.

Ačkoliv Apple oficiálně pro kabelové rychlonabíjení iPhonů doporučoval v předešlých letech minimálně 20W adaptér, pravdou je, že podle měření byly například iPhony 15 Pro Max schopny využívat až 27W, byť samozřejmě ne po celou dobu nabíjení. Tento příkon byly přitom schopny využít třeba i o rok starší iPhony 14 Pro a dá bylo by proto dost překvapivé, kdyby si řada 16 Pro v tomto směru pohoršila. Pravdou totiž je spíš to, že se i díky vylepšení vnitřního tepelného designu očekává i u kabelu určité zrychlení nabíjení, které však nebude zcela určitě jakkoliv markantní, jelikož kdyby bylo, logicky by se jím Apple pochlubil.

I nadále tedy bude platit, že kabelem nabijete iPhone 16 Pro rychleji než bezdrátově, avšak rozdíl už nebude ani zdaleka tak velký jako tomu bylo v předešlých letech. A vzhledem k tomu, že jak bezdrátové nabíjení, tak ani rychlonabíjení bateriím tak úplně neprospívá, a jejich rychlost se nyní rovná, s trochou nadsázky se dá říci, že nebudete-li nabíjet pomalu, bude vcelku jedno, pro jaký způsob nabíjení se rozhodnete, jelikož vám oba dají víceméně totéž za totéž – tedy rychlé nabití za větší zátěž baterie.

