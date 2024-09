iPhone 16 Pro mohl vypadat (trochu) jinak! Applu unikly fotky jeho prototypu

Přestože je podoba iPhonů 16 Pro známá od pondělního večera a tedy by se skoro až chtělo říci, že je ten největší poprask okolo něj víceméně za námi, opak je pravdou. Fanouškovským světem Applu se totiž nyní jako lavina šíří fotky jednoho z pokročilých prototypů, které ukazují, že mohl iPhone 16 Pro nakonec vypadat trochu jinak než jak jej Apple finálně světu ukázal. Změna by to sice byla relativně malá, z hlediska funkčnosti zařízení však rozhodně zajímavá. Ostatně, posuďte sami v galerii níže.

Fotogalerie iPhone 16 Pro prototyp 1 iPhone 16 Pro prototyp 2 iPhone 16 Pro prototyp 3 iPhone 16 Pro prototyp 4 Vstoupit do galerie

Jak můžete na snímcích vidět, Apple si evidentně pohrával s myšlenkou výrazně zvětšit akční tlačítko, aby zřejmě bylo jeho nahmatání celkově snažší. Zároveň jej chtěl podle všeho zapustit podobně, jako je zapuštěné i nové tlačítko Ovládání fotoaparátu, což naznačuje, že i pro akční tlačítko měl v plánu nové možnosti využití ve formě různých typů namáčknutí, několikanásobných zmáčknutí, přidržení zmáčknutého tlačítka a tak podobně. Nebylo by proto absolutně překvapivé, kdybychom se tohoto upgradu dočkali v příštím roce u iPhonů 17 (Pro).

