Jak začít investovat? Tomáš Vranka z XTB zná odpověď

Komerční sdělení: S koncem léta tradičně přichází i růst zájmu o finanční trhy. Kromě ostřílených investorů se o investice v tomto období zajímá i řada úplných nováčků, hledající úvod do tohoto, na první pohled komplikovaného, světa. Nalézt kvalitní a pochopitelný zdroj informací ale nemusí být jednoduché a právě z tohoto důvodu analytik XTB Tomáš Vranka znovu aktualizoval svůj nejpopulárnější videokurz Tvorba akciového portfolia. Pokud se zajímáte o investice do akcií a ETF, tento materiál byste si neměli nechat ujít!

Na co přesně se můžete v kurzu těšit? Série se skládá ze sedmi videí. V prvním z nich naleznete základní informace o investování a o tom, jaké jsou dnes možnosti a proč už investování není jen pro bohaté. Najdete zde také srovnání poplatků a jejich vlivu na konečnou částku a vysvětlení rozdílů mezi investováním do akcií nebo ETF. V druhé části se pak dozvíte, co to vlastně akcie je, jak na ni nahlížet, co pro vás znamená stát se akcionářem a jaké výhody či nevýhody vám akcie mohou přinést. Získáte také základní představu o ETF a o tom, jak fungují a jak jsou rozděleny. Zatímco v dlouhodobém horizontu akcie rostou, v krátkodobém horizontu mohou poměrně výrazně oslabit, jak jsme byli v posledních letech několikrát svědky. Co tedy můžete od investování očekávat z hlediska možných výnosů nebo propadů, se dozvíte ve třetím videu.

Druhá polovina kurzu se pak zaměřuje na investování prostřednictvím jednotlivých akcií. Není akcie jako akcie, jsou mezi nimi poměrně značné rozdíly z hlediska rizika či výnosu. Akcie se dělí na hodnotové nebo růstové a každá z nich má v portfoliu jiné místo. Akcie lze také rozdělit na ziskové a ztrátové, cyklické a proticyklické a podobně, a toto rozdělení by měl každý investor pochopit, aby byl schopen sestavit vyvážené portfolio. Akcie je také třeba podle něčeho analyzovat a nejčastěji se k tomu používají čísla společnosti, jako jsou zisky nebo tržby, které lze také dát do souvislosti s cenou akcie. V pátém videu se tedy dozvíte, jak pomocí čísel zhodnotit, jak se společnosti daří. K investování lze přistupovat různými způsoby. V předposledním videu se tedy dozvíte, jaký je rozdíl mezi jednorázovým a pravidelným nákupem, jak načasovat trh a proč by měl každý investor diverzifikovat. Abyste mohli vyvodit relevantní závěry, potřebujete informace. Poslední video se připravuje na reálné příklady a zdroje, ze kterých je možné čerpat.

Jinými slovy, po zhlédnutí všech sedmi videí byste měli být schopni samostatně posoudit jednotlivé akcie a ETF nebo sestavit vlastní portfolio. Samozřejmě, že informace čerpáme po celý život a rozhodně nikdo netvrdí, že další informace nebudou potřeba, ale výše zmíněných 7 videí by mělo tvořit pevný základ pro vaši další investiční cestu.

Celý videokurz naleznete zdarma na tomto odkazu: https://cz.xtb.com/tvorba-akcioveho-portfolia

Program videí:

1. video: Úvod do světa akciového investování

2. video: Akcie a ETF

3. video: Co očekávat od ETF?

4. video: Jak se orientovat v akciích?

5. video: Základní finanční ukazatele

6. video: Na co myslet při investování?

7. video: Zdroje informací a platforma

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.