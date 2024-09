Jak se starat o baterii vašeho iPhone, aby co nejdéle vydržela

Ne každý spěchá s upgradem svého telefonu na iPhone 16. Pokud již máte iPhone 15 nebo iPhone 15 Pro, pravděpodobně vám neunikne mnoho nových funkcí. A dokonce i zařízení vydaná v roce 2018, jako je iPhone XR, budou moci využívat novou aktualizaci iOS 18. Pokud chcete svůj iPhone udržet co nejdéle, jedním z nejlepších způsobů (spolu s pořízením dobrého pouzdra na telefon) je chránit a udržovat zdraví baterie vašeho zařízení.

Doba životnosti baterie, kterou je třeba odlišit od výdrže baterie, je doba, po kterou vám baterie vydrží, než ji budete muset vyměnit. Nabíjecí baterie ve vašem iPhonu by měla fungovat při optimální kapacitě (ideálně) alespoň několik let, ale to závisí na řadě faktorů, jako je okolní teplota, způsob nabíjení baterie, případné poškození pádem nebo vadná baterie. („Výdrž baterie“ je naopak doba, po kterou baterie dokáže napájet váš telefon, než je třeba ji znovu nabít.)

Pokud si nejste jisti, co dělat pro prodloužení životnosti baterie vašeho iPhonu, kdo by vám mohl poradit lépe než Apple, níže najdete několik tipů, které vám pomohou vyhnout se předčasné výměně baterie.

Jak prodloužit životnost baterie iPhonu do dalšího upgradu

A nyní k tipům na baterii…

Optimalizované nabíjení baterie

I když nemůžete baterii přebít, můžete baterii trochu namáhat, když ji vždy a za všech okolností nabíjíte na 100 %. Aby se toto namáhání omezilo, váš iPhone má nastavení, které se učí z vašeho každodenního nabíjecího režimu (řekněme, že vždy připojíte na nabíječku svůj telefon těsně před spaním a poté jej odpojíte ráno). Poté počká s dokončením nabíjení nad 80 % až těsně před tím, než ji budete potřebovat, místo aby rychle dobil baterii až na 100 %.

To může pomoci snížit stárnutí baterie a i když by mělo být nastavení povoleno ve výchozím nastavení, je dobré zkontrolovat, zda je zapnuto. V Nastavení přejděte na Baterie > Zdraví a kondice baterie a ujistěte se, že je přepnuto na Optimalizované nabíjení baterie.

Nastavení by mělo být ve výchozím nastavení zapnuto, ale nikdy neškodí se podívat a potvrdit to.

Chraňte svůj telefon před extrémními teplotami

Životnost baterie vašeho iPhonu může být ovlivněna také extrémními teplotami. Vyšší teplota zvyšuje rychlost chemických reakcí uvnitř baterie, což nutí baterii pracovat intenzivněji a rychleji, což také způsobuje její rychlejší degradaci. Podle společnosti Apple je důležité vyhnout se vystavení iPhonu teplotám vyšším než 35 °C, abyste předešli trvalému poškození. Naštěstí je oprava jednoduchá – nevystavujte váš iPhone vysokým teplotám. Pokud jste na pláži, nenechávejte svůj iPhone na ručníku na přímém slunci. Místo toho ho hoďte do tašky nebo na něj položte tričko pro ochranu. Také nenechávejte svůj iPhone v autě na delší dobu, zejména pokud je horký den.

Apple má několik nastavení, která zabraňují přehřátí a poškození, jako je vypnutí telefonu nebo zabránění dalšímu nabíjení, když je telefon příliš horký, ale je lepší dodržovat správnou prevenci než se spoléhat na tyto automatické funkce. Je lepší podniknout preventivní kroky než čekat, až se váš iPhone přehřeje.

Nabíjení bez pouzdra

Pokud se váš iPhone zahřívá pokaždé, když ho nabíjíte, možná budete muset před každým nabíjeníjm sundat pouzdro. Některá pouzdra, zejména objemnější a ochrannější, mohou zadržovat teplo a způsobit přehřátí iPhonu, což ovlivní životnost baterie. Kromě sundání pouzdra zvažte také, že nebudete váš iPhone – pokud bude na nabíječce – používat. Zkuste také robustnější pouzdro vyměnit za lehčí, třeba silikonové. Některá pouzdra mohou zadržovat teplo a způsobit přehřátí iPhonu při nabíjení.

Jak chránit baterie iPhonů při dlouhodobém skladování

Možná jste si pořídili nový telefon a chcete si starý iPhone na chvíli schovat. Pokud chcete udržet životnost baterie, měli byste udělat následující před uložením:

Udržujte nabití na přibližně 50 %. Nechcete, aby byla vaše baterie plná nebo prázdná před vypnutím, jinak by mohla přestat držet nabíjení (pokud je plná) nebo ztratit kapacitu a mít kratší životnost (pokud je prázdná).

Vypněte svůj iPhone. Tím zabráníte, aby váš telefon spotřebovával více baterie.

Uchovávejte svůj telefon na suchém místě, kde teplota nepřesáhne 30 °C.

Pokud svůj iPhone ukládáte na delší dobu než šest měsíců, zapněte jej a nabijte jej na 50 % každého půl roku.

Pokud svůj iPhone skladujete dlouhou dobu, může být v režimu nízké baterie, což znamená, že možná budete muset nabít 20 minut, než se zapne.

