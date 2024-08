Proč si Tim Cook myslí, že bychom měli upgradovat na iPhone 16?

Po zveřejnění finančních výsledků společnosti Apple minulý týden se generální ředitel Tim Cook účastnil telefonické konference s analytiky z Wall Street a některými zástupci médií. Stejně jako obvykle při těchto hovorech po zveřejnění výsledků se zástupci jak z Wall Street, tak z běžné veřejnosti snažili přimět Cooka, aby prozradil, jaký objem nákupů iPhonu 16 očekává letos od stávajících uživatelů. A stejně jako obvykle výkonný ředitel Applu na tuto otázku neodpověděl.

S přibližně 1,5 miliardou aktivních iPhonů po celém světě (což je téměř 22 % všech používaných smartphonů globálně) Apple počítá s tím, že určité procento těchto uživatelů každoročně upgraduje svůj telefon. Letos cupertinská společnost dokonce některým uživatelům nabízí motivaci k upgradu v podobě Apple Intelligence. Protože využívání umělé inteligence společnosti Apple vyžaduje minimálně 8 GB RAM, ze současných modelů podporují Apple Intelligence pouze iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max.

Všechny čtyři modely letošních iPhonů budou vybaveny 8 GB RAM, což znamená, že všechny nabídnou podporu Apple Intelligence. I když to může být nespravedlivé vůči majitelům iPhonu 15 a iPhone 15 Plus, pokud chtějí letos zažít alespoň některé z nových AI schopností Apple, budou nuceni upgradovat na nový model iPhone 16. Tim Cook věří, že hodnota Apple Intelligence je dostatečně vysoká na to, aby byla pro uživatele starších modelů motivací k upgradu.

„Musím jen říct, že co se týče Apple Intelligence, jsme velmi nadšeni úrovní hodnoty, kterou uživatelům poskytneme, a věříme, že to představuje další důvod pro přesvědčivý upgrade,“ uvedl v této souvislosti Cook.

Kromě Apple Intelligence nabídnou iPhony řady 16 několik dalších zajímavých změn. Za prvé, modely Pro budou mít větší displej, přičemž displej iPhonu 16 Pro se zvětší z 6,1” na 6,3”. iPhone 16 Pro Max se se svým 6,9” displejem stane největším iPhonem všech dob. Oba modely budou vybaveny periskopickým objektivem Tetraprism (poskytujícím 5násobný optický zoom), který debutoval loni u iPhonu 15 Pro Max. iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou poháněny aplikačním procesorem A18 Pro, který společnost TSMC vyrábí pomocí své druhé generace 3nm výrobního procesu (N3E). Nadcházející modely iPhone 16 Pro mohou také nabídnout 48megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát.

iPhone 16 a iPhone 16 Plus budou mít změněné uspořádání zadních kamer z diagonálního na vertikální, aby bylo možné pořizovat fotografie a videa, zobrazující se ve 3D na headsetu Vision Pro. Dva non-Pro modely dostanou akční tlačítko ze série iPhone 15 Pro, které umožňuje uživatelům aktivovat předem vybranou funkci klepnutím na tlačítko. iPhone 16 a iPhone 16 Plus budou poháněny 3nm procesorem A18. Všechny čtyři iPhony z roku 2024 budou mít také nové tlačítko Capture, které umožní uživatelům přibližovat nebo oddalovat zoomováním a pořizovat fotografii nebo spustit nahrávání stisknutím tlačítka. Nová řada iPhone 16 bude představena na začátku příštího měsíce a mohla by být vydána později tentýž měsíc.