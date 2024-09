Pitaka, PanzerGlass, Spigen a další přestavili iPhone 16 Pro dřív než Apple

Obal na iPhone 16 v rámci renomovaných společností budete pravděpodobně kupovat od značek jako je Spigen, Pitaka nebo PanzerGlass. A právě tyto „věhlasné značky“ letos prozradily vzhled iPhone 16 a iPhone 16 Pro dřív, než samotný Apple. To, co se tajilo do posledních vteřin na nikdo z těchto renomovaných výrobců si nic podobného nikdy nedovolil, se letos změnilo a všechny tři jmenované společnosti prozradily design iPhone 16 dřív než Apple. To, že nám v předchozích letech čínské obchody ukazovaly vzhled nových iPhonů dřív než Apple, na to jsme si zvykli, a tak nějak to každý chápal, ovšem nikdy v předchozích letech si to nedovolil výrobce typu Pitaka a podobní.

Vzhledem k tomu, že se v těchto případech již nejedná o noname čínské výrobce příslušenství, ale o prodejce, kteří již dokonce spustily předobjednávky a prodávají obaly za vyšší desítky Euro, je tak nějak jasné, že skutečně vědí, jak bude novinka vypadat, a to na milimetr přesně. Apple ani jednoho tohoto výrobce neprodává na svých oficiálních stránkách v rámci Apple online store a tak si výrobci zřejmě řekli, že jim vlastně nic nehrozí a není důvod, proč nezačít hrát letos stejnou hru, jakou hrají noname eshopy z Číny již dlouhé roky. Uvidíme, zda jim Apple přece jen trochu plácne přes prsty anebo se jedná o věc, na kterou si pro příští roky musíme zvyknout.