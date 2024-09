Společnost Spigen předčasně odhalila vzhled iPhone 16 Pro!

Letos se renomovaní výrobci příslušenství pro Apple příliš nevyznamenali a tak zatím co na IFA se objevil obrovský plakát prezentující obal Starlit Case na novém iPhone 16 Pro, společnost Spigen udělal v podstatě to stejné, když poslala jednomu z nejznámějších leakerů současnosti fotky svého nového obalu. Ten nese název Ultra Hybrid T a je určen jak jinak, než pro iPhone 16 Pro. Jak tvrdí Majin Bu na svém oficiálním účtu na sociální síti X, tak se v současnosti jedná o jediné neoficiální pouzdro nebo chcete-li obal na iPhone 16 Pro, který podporuje funkce nového Capture Button bez toho, aniž by byla v obalu díra, díky kteér máte přístup k onomu tlačítku.