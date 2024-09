Recenze Boox Note Air 3C: Mnohem víc než jen čtečka knih!

Pod pojmem elektronická čtečka knih si každý zřejmě představí jednoduché zařízení, které neumí nic víc, než zobrazit knihu na displeji tvořeném elektronickým inkoustem. Co kdybych vám však ukázal jednu, která toho dokáže mnohem víc. Dokážete na ni nainstalovat jakoukoli aplikaci z Google Play, dokážete na ni psát nebo kreslit, a to včetně snímání náklonů stylusu a odezvy stejné, jako když píšete nebo malujete na list papíru. Dokonce na ni dokážete i pustit video na YouTube nebo navštívit jakýkoli web na světě v klasickém internetovém prohlížeči. Taková čtečka skutečně existuje a nese jméno ONYX BOOX NOTE Air 3C a my se na ni dnes podíváme.

Výhody čteček knih s elektronickým inkoustem zřejmě není potřeba připomínat, ale kromě extrémní výdrže baterie je to zejména naprosto perfektní zobrazení displeje na přímém slunci zcela srovnatelné s klasickou knihou. Oproti klasickým čtečkám toho však Onyx Boox Note air 3C nabízí mnohem víc, ale nejprve se pojďme podívat na parametry, které již ukazují, že řeč není o ledajaké čtečce knih. Na 10,3″ velkém displeji (26,16cm) vám čtečka nabídne barevný e-ink displej s rozlišením 2480 x 1860 pixelů, který je samozřejmě podsvícený. Mezi podporované formáty knih patří PDF, MOBI, EPUB, DOCX a PRC. Samozřejmě pak máte možnost zobrazit klasické TXT soubory nebo Word soubory a tak podobně. Nechybí kompletní české rozhraní dokonce s možností českého předčítání knih. Mezi základní funkce patří přehrávání hudby, prohlížení obrázků, webový prohlížeč, organizér, maily, poznámkový blok a čtení knih, ovšem díky možnost nainstalovat si jakoukoli aplikaci z Google Play, jsou možnosti využití a funkcí prakticky neomezené.

O uložení vašich knih a dalších dat se stará 64GB paměť, kterou můžete rozšířit pomocí micro SD nebo micro SDHC karet. Nechybí Bluetooth, Wi-Fi a USB-C sloužící pro nabíjení a přenos dat. Váha čtečky je 430 gramů a baterie nabízí kapacitu 3 700 mAh. V balení najdete kromě čtečky samotné a potřebné dokumentace také stylus, který je pasivní a nemusíte jej tedy nikdy nabíjet, také USB-C kabel pro nabíjení a přenos dat. Samozřejmostí je pak možnost dokoupit náhradní hroty pro stylus nebo ochranný obal přímo od společnosti Onyx, který můžete vidět na fotografiích v naší recenzi. Když už jsem zmínil kapacitu baterie, pak se hodí také uvést výdrž v praxi. Ta se extrémně liší od toho, jak zařízení používáte. Pokud jej máte jen jako čtečku knih s vypnutou Wi-Fi a čas od času na něm něco namalujete, budete dobíjet opravdu v rámci měsíců. Jakmile však zapnete Wi-Fi a začnete surfovat po internetu nebo si pustíte nějaké video, pak jde baterie dolů rychleji, než při stejné činnosti na telefonu nebo klasickém tabletu.

Rozlišení displeje vám dává pocit, jako kdybyste četli skutečnou knihu, protože málo kdy je tisk tak kvalitní, jako je kvalitní zobrazení na Boox. I při maličkostech jako je otáčení stránek oceníte extrémní rychlost čtečky a zejména jejího displeje, kdy se vše okamžitě překreslí a vy tak můžete listovat pomalu stejně rychle, jako u klasické knihy. 4tení je navíc velmi pohodlné díky možnosti držet čtečku za boční rám, což ještě víc umocňuje pocit čtení skutečné knihy. To ještě víc umocňuje displej, u kterého si můžete nastavit jak jas, tak množství podsvícení. Díky tomu si přizpůsobíte displej přesně podle vašich aktuálních potřeb ať už jste na pláži kde vám na něj svítí slunce nebo ležíte schoulení v posteli a venku je právě bouřka. Vždy si najdete takové nastavení, se kterým bude čtení příjemné a vše uvidíte přesně tak, jak chcete.

Ať už chcete nastavit jen jas nebo podsvícení displeje nebo cokoli jiného, stačí jednoduché gesto, které vám vysune nabídku podobnou controll center z iOS, kde máte možnost provádět veškerá nastavení. Samozřejmě se bavíme o vypínání a zapínání funkcí nebo možnosti jako změna hlasitosti. Pokud chcete něco nastavovat podrobněji, stačí jít do menu a tam do nastavení systému. Vše je extrémně intuitivní a díky češtině vám jakákoli změna nebo nastavení zařízení nebude trvat déle než pár vteřin i když jej držíte v ruce poprvé v životě. To platí o všem nejen o nastaveních, je jedno, zda jdete psát poznámky, malovat, číst knihy, surfovat po internetu nebo dělat cokoli jiného, i když máte zařízení poprvé v ruce, hned víte jak na to.

Za mě osobně je psaní a kreslení to nejlepší, co kromě klasického čtení knih čtečka nabízí, a to na úrovni, kterou vám hned tak nějaké zařízení neposkytne. Zkrátka máte skutečně pocit, že máte v ruce pastelku nebo tužku a kreslíte na klasický papír, a to jak díky zvuku, který hrot stylusu vydává při ježdění po displeji, tak díky pocitu v konečcích prstů. Čtečka má na povrhu displeje vrstvu, která simuluje škrábavý zvuk i pocit, kterého se vám dostává v případě, kdy jezdíte skutečnou tužkou po skutečné papíře. Perfektní je, že i přesto, že je stylus pasivní a nemusíte jej nikdy nabíjet, tak tablet reaguje na tlak a jeho náklon. Pokud si zvolíte kreslení nebo psaní například pastelkami. Odezva na dotyk pera je naprosto okamžitá a je opravdu srovnatelná s Remarkable 2, jenž však nemá podsvícení ani podporu pro Android aplikace z Google Play. I kdybyste používali čtečku jen na čtení a poznámky nebo malování, tak obojí zvládá na té nejvyšší možné úrovni a například malování je pro mě osobně mnohem lepší než na iPadu a to právě díky pocitu, který při něm máte.

Když už jsme u toho psaní a malování, tak jedno už naprosto perfektních věcí je automatické rozpoznávání psaného textu pomocí AI. Podporováno je 66 jazyků a to včetně češtiny, kdy si stačí stáhnout požadované jazyky přímo v nastavení čtečky s tím, že jednotlivé jazyky mají okolo 11-12MB a pak už jen napsat rukou cokoli co vás napadne s tím, že čtečka pozná co jste napsali a převede váš text a často opravdu šílené čáranice do klasického tiskacího písma a textu psaného na počítači. Funkčnost je až neuvěřitelná a jak vidíte na příkladu, je opravdu možné psát jak vás napadne a čtečka přesto dokonale rozpozná co jste napsali a vaše texty nebo poznámky převede do klasického tiskacího písma. Čtečka umí kouzlit nejen při psaní, ale také při čtení, kdy si můžete text nechat číst anebo když se učíte cizí jazyk, stačí se dotknout slovíčka kterému v anglické knize nerozumíte a okamžitě se vám ukáže jeho překlad a právě čtením knih v angličtině se člověk učí perfektně.

Pokud vám někdo zaváže oči a dá vám do ruky stylus nebo pastelku a papír nebo čtečku Onyx Boox, pak skutečně nepoznáte rozdíl. Malování a psaní je zkrátka naprosto jedinečné. Co se ostatních funkcí týká, tak je rozhodně super, že máte možnost na pláži, když vám do displeje svítí slunce číst weby nebo používat jakékoli aplikace z Google Play, ovšem realita je taková, že je to na mobilu nebo klasickém tabletu zkrátka vždy pohodlnější, jednodušší a rychlejší. Je to opravdu o tom, že když máte v ruce čtečku a chcete zkontrolovat maily nebo mrknout na to, co vyšlo nového na LsA, stačí spustit prohlížeč a nemusíte sahat do kapsy pro telefon.

Pokud hledáte více než jen čtečku knih, ale chcete multifunkční zařízení, jehož největší předností je psaní, malování, překlady, rozpoznávání psaného textu a mnoho dalšího, pak je Onyx Boox Note Air 3C přesně to, co hledáte. Nesrovnávejte jej s klasickým tabletem typu iPad. Je to zcela jiné zařízení, které věci, jenž umí, umí mnohem lépe než klasický tablet, ale samozřejmě jsou zde i věci, které jsou jen na okraj a nikdo v podstatě nepočítá s tím, že je budete využívat na denní bázi. Pokud chcete to, co jsem uvedl v recenzi, neváhejte a vyzkoušejte Boox Note Air 3C. Dáte mi za pravdu, že jste si pořídili jedinečné zařízení.

