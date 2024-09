iPhone 16 Pro cena je venku! Nepotěší vás, ale pochopíte ji

Je tomu sice teprve pár hodin, co jsme vás informovali o předpovědi analytické společnosti TrendForce ohledně základního úložiště iPhonů 16 Pro, ale už tu pro vás od ní máme další zajímavou informací. Ta se tentokrát týká cen základních iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max, jelikož právě na ty se začali jablíčkáři krátce po zveřejnění informací o základním 256GB úložišti menšího modelu ptát. Odpověď na tuto otázku je nicméně svým způsobem očekávaná a sice úplně nepotěší, ale pochopíte ji.

Když analytici z TrendForce před pár hodinami oznámili, že základní iPhone 16 Pro dostane po vzoru iPhonu 15 Pro Max do základu 256GB úložiště a nikoliv „jen“ 128GB, jak tomu bylo doposud, strhla se lavina dotazů právě na cenu. Loni totiž Apple nasadil do základu 256GB úložiště u iPhonu 15 Pro Max a základní model tím de facto zdražil, jelikož z nabídky vynechal dosavadní 128GB variantu, která přitom některým uživatelům bohatě stačí. A podle TrendForce čeká totéž letos i menší iPhony 16 Pro. Za základní iPhone 16 Pro disponující 256GB úložištěm tedy zaplatíme 32 990 Kč, což je cena, za kterou Apple prodává i nyní 256GB verzi iPhonu 15 Pro. Ve své podstatě se tedy nejedná o zdražení v pravém smyslu, ale zároveň jde říci, že základní iPhone řady Pro po dlouhých 7 letech zdraží. Za 999 dolarů nebo chcete-li 29 990 Kč totiž začal Apple základní iPhone prodávat už v roce 2017, kdy dorazil iPhone X. Letos nicméně cena povyskočí na 1099 dolarů, tedy výše zmíněných 32 990 Kč. Pozitivní je nicméně to, že se jedná o zdražení podložení vyšším úložištěm a tedy ze strany Applu opodstatněné.